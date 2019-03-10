هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 10:54 ص

إيرانيون يشيعون جنازة أعضاء من الحرس الثوري قتلوا في تفجير انتحاري، في مدينة اصفهان في 16 شباط/فبراير 2019

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني باكستان باتخاذ خطوات "حاسمة ضد الإرهابيين المعادين لإيران" وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة هذا البلد، حسب ما أعلنت طهران، وذلك بعد شهر على هجوم دام على قوات الأمن.

وتقول إيران إن انتحاريا باكستانيا نفذ في 13 شباط/فبراير الهجوم الذي أدى إلى مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري في محافظة سيستان-بلوشستان المضطربة جنوب شرق إيران.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" السنية المتطرفة، والتي تقول طهران إنها تشن عمليات غالبيتها انطلاقا من قواعد في باكستان المجاورة، مسؤوليتها عن التفجير.

واتهمت إيران الجيش الباكستاني وجهاز الاستخبارات بإيواء الجهاديين واستدعت سفير إسلام أباد في أعقاب الهجوم.

ودعا روحاني في الاتصال الهاتفي مساء السبت رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الحفاظ على العلاقات الجيدة وأشار باصابع الاتهام إلى أعداء طهران التقليديين في المنطقة والعالم.

وقال روحاني "يجب ألا نسمح لعقود من الصداقة والأخوة بين الدولتين بأن تتأثر بجماعات إرهابية يعرف كل منا من أين يتم تسليحها وتمويلها" بحسب بيان حكومي.

وكان الرئيس الإيراني يلمح بذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والتي تتهمها بمساعدة جماعات جهادية مسؤولة عن هجمات انطلاقا من أراض باكستانية.

والتفجير الذي وقع في شباط/فبراير كان الأخير في سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن الإيرانية ومسؤولين في سيستان-بلوشستان، حيث تتهم الأقلية السنية من اتنية البلوش السلطات بالتمييز ضدهم.

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