إيران تعتبر وجود القوات الأميركية في سوريا "خطأ" من البداية

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 10:18 ص

رأت إيران السبت أن وجود القوات الأميركية في سوريا كان "خطأ وغير منطقي" منذ البداية، وذلك في أول تعليق بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب الجنود الأميركيين من هذا البلد الذي يشهد نزاعا منذ سنين.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على حسابه على تطبيق "تلغرام" أن "وجود القوات الأميركية كان منذ البداية، في مبدئه، خطأ وقرارا غير منطقي والسب الأول لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة "لا تريد أن تكون شرطي الشرق الأوسط"، وذلك خلال دفاعه عن قراره سحب القوات الاميركية المنتشرة في سوريا.

وينشر الحرس الثوري الإيراني في سوريا قادة ومستشارين دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقد نقل أسلحة وآلاف من مقاتليه لجهات القتال المختلفة.

وواجه إعلان ترامب المفاجئ الأربعاء بأنه تمت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وقراره بسحب القوات الأميركية معارضة شديدة.

وينتشر حاليا حوالي ألفي جندي أميركي في شمال سوريا لا سيما من القوات الخاصة التي تشارك وتنسق القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتدرب قوات سورية وكردية في المناطق المستعادة منه.

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