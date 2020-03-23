هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2020 10:01 ص

عمال يقومون بتركيب أسرة في مركز تجاري في شمال غرب طهران لاستخدامه كمسشتفى لمكافحة فيروس كورونا المستجد في 21 آذار/مارس 2020

أعلنت السلطات الإيرانية الاثنين عن 127 وفاةً جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 1812 وفاة في إيران، إحدى الدول الأكثر تضرراً من الفيروس إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن 1411 حالة إصابة جديدة سجلت في إيران خلال 24 ساعة.

ووفق الأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بالمرض في الجمهورية الإسلامية 23049 شخصاً حتى الآن.

وذكر جهانبور خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول الوباء أنه لن يعطي المزيد من التفاصيل المتعلقة بأعداد الإصابات حسب المحافظات، من أجل عدم إثارة قلق السكان في المناطق الأكثر تأثراً بالفيروس، ومن أجل عدم دفع السكان والسلطات في المناطق الأقل تضرراً إلى الاعتقاد أن بإمكانها خفض مستوى حذرها.

ويطال المرض محافظات إيران الـ31 كاملةً. وبحسب الأرقام الأخيرة التي صدرت عن وزارة الصحة، يتفشى المرض بشكل أخطر في شمال ووسط البلاد.

وجدد جهانبور دعوة السلطات إلى السكان "البقاء في المنازل" إلى حين "الانتصار على فيروس كورونا المستجد".

والبلاد شبه متوقفة حالياً بسبب عطلة عيد النوروز التي تنتهي في 3 نيسان/ابريل.

وعادةً ما تكون عطلة رأس السنة الإيرانية مناسبة للسفر واللقاءات العائلية، لكن تؤكد السلطات التي رفضت فرض إجراءات عزل أو حجر، أن التنقلات الداخلية قد انخفضت بشكل كبير هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.

وحض المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد السكان على اتباع توصيات السلطات، "لكي ينهي الله سبحانه وتعالى هذه الكارثة للشعب الإيراني وكل الأمم المسلمة وكل الإنسانية".

اب/لو/غد

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