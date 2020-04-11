هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2020 11:17 ص

فريق إيراني يعمل على اختبارات لوباء كوفيد-19 في مركز طبي في كرج في 11 نيسان/أبريل 2020

أعلنت إيران السبت 125 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4357، وفق الأرقام الرسمية لسلطات هذا البلد الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.

وأحصت وزارة الصحة 1837 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح حصيلة الإصابات الإجمالية بذلك 70092 حالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي.

وأجرت إيران 251947 فحصا ضمن جهودها لتحديد الإصابات بالفيروس، وفق المتحدث.

ومن بين الأشخاص الذين أدخلوا المستشفيات، تعافى 41947 شخصا وخرجوا من المستشفى، فيما لا يزال 3987 في حالة حرجة.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية عن أولى الإصابات في 19 شباط/فبراير.

وتشتبه بعض المصادر في الخارج بأن أرقام السلطات الإيرانية أقل من الواقع.

وبهدف احتواء تفشي الفيروس، أغلقت السلطات المدارس والجامعات فضلا عن دور السينما والملاعب الرياضية والمواقع الدينية.

كما طلبت من الأهالي الامتناع عن التنقل خلال عطلة عيد النوروز التي انتهت الأسبوع الماضي.

ولا يزال حظر التنقل بين المدن مطبقا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك