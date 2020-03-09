هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 10:47 ص

امرأة ترتدي قناعا واقيا لدى مرورها من أمام رسم جداري يظهر العلم الإيراني في طهران بتاريخ 4 آذار/مارس 2020

أعلنت إيران الإثنين تسجيل 43 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "أكّد زملاؤنا 595 إصابة جديدة في أنحاء البلاد".

وأضاف "بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7161 اعتبارا من ظهر اليوم (الاثنين)".

وأوضح جهانبور أن معدّل الإصابات الجديدة يتراجع "لكن لا يزال من المبكر تحديد" متى يمكن السيطرة على تفشي الفيروس.

وقال "أضيف 43 شخصا للأسف إلى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء المرض، ولذا لدينا حتى الآن 237 حالة وفاة".

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن بين المتوفين سياسيا ورجل دين بارزا.

والإثنين أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" بوفاة السياسي الإصلاحي محمد رضا راه جمني، عضو مجلس الشورى من عام 1984 حتى عام 2000.

وأورد موقع "انتخاب" الإلكتروني أن آية الله رضا محمدي لنكرودي، أحد تلاميذ مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، توفي عن 91 عاما.

وتعد إيران بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس خارج الصين القارية، حيث ظهر في كانون الأول/ديسمبر.

وأفاد جهانبور بأن معظم الإصابات سجّلت في طهران (1945 حالة)، تليها قم (712 إصابة مؤكدة) حيث تم الإعلان عن أولى الإصابات في الجمهورية الإسلامية، بينما بلغ عدد المصابين في محافظة مازندران 633 شخصا.

ومازندران مقصد سياحي على سواحل بحر قزوين عادة ما يشهد إقبالا كبيرا خلال عطلة رأس السنة الإيرانية التي تبدأ في 20 آذار/مارس.

ولم تعلن إيران رسميا فرض حجر صحي، لكن السلطات نصحت مرارا بعدم السفر.

وفي عدد من المحافظات بينها مازندران أعلنت الشرطة منع دخول غير المقيمين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات في عدد من المحافظات أمرت بإغلاق الفنادق وأماكن الإقامة السياحية للحد من حركة المسافرين.

وبدأ التلفزيون الرسمي بث برامج تثقيفية لتلامذة المدارس الابتدائية، بعدما أُغلقت المدارس حتى نهاية السنة الإيرانية.

ويقول مسؤولون إيرانيون متشددون إن الولايات المتحدة، العدو اللدود لإيران، طورّت الفيروس لاستخدامه ضد الجمهورية الإسلامية.

ونقلت صحيفة "اعتماد" عن قائد الحرس الثوري حسين سلامي قوله إن الفيروس قد يكون "ناجماً عن هجوم بيولوجي أميركي أصاب الصين أولاً ثم إيران".

لكن النائب البارز علاء الدين بروجردي أشار إلى أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل) ودولا أخرى أصيبت" بالفيروس.

وبالإضافة إلى الوفيات المباشرة بالفيروس، توفي 27 شخصا تسمما بمادة الميثانول في إيران اعتقادا منهم بان تناول المشروبات الكحولية يمكن أن يشفي من الفيروس.

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