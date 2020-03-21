هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2020 11:35 ص

عرض فني للسينغالي أليون دياني خلال تظاهرة دعم للباحثين الموقوفين في إيران، 11 شباط/فبراير 2020، باريس، فرنسا.

عقب تسعة أشهر ونصف من الاحتجاز، أفرجت إيران عن الباحث الفرنسي رولان مارشال، وقالت طهران إن باريس أطلقت في المقابل سراح مهندس إيراني تطالب الولايات المتحدة بترحيله إليها.

أعلنت باريس صباح السبت في بيان موجز إطلاق سراح رولان مارشال، ويتوقع وصوله إلى فرنسا منتصف اليوم. مع ذلك، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ب"حضّ السلطات الإيرانية على إطلاق سراح مواطنتنا فاريبا عادلخاه فورا". ولا تزال الباحثة الفرنسية الإيرانية مسجونة في إيران.

وأوقف مارشال في حزيران/يونيو بالتزامن مع إيقاف زميلته عادلخاه، وهما باحثان في مركز الدراسات الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس. ولم تتوقف فرنسا عن المطالبة بإطلاق سراحهما منذ ذلك الوقت.

وأعلنت طهران الجمعة تزامناً مع الاحتفال بالعام الفارسي الجديد إجراء تبادل سجناء مع باريس.

وقالت الجمهورية الإسلامية إن فرنسا أطلقت سراح المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي وافق القضاء الفرنسي على ترحيله إلى الولايات المتحدة، دون أن تذكر اسم المواطن الفرنسي الذي أطلقت سراحه.

من جهتها، لم تذكر فرنسا إجراء تبادل سجناء.

وأوقفت الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه (60 عاما)، المختصة في المذهب الشيعي، مع رفيقها المختص في الدراسات الافريقية رولان مارشال (64 عاما) الذي قدم إلى إيران في زيارة شخصية إليها، من جانب الحرس الثوري الإيراني في 5 حزيران/يونيو 2019 في مطار طهران.

ووجهت للباحثين تهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي" التي تراوح عقوبتها بين عامين وخمسة أعوام سجن. علاوة على ذلك، وجهت لعادلخاه تهمة "الدعاية ضد نظام".

وأسقطت تهمة التجسس بحقهما في كانون الثاني/يناير، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وحضرت عادلخاه وحدها جلسة افتتاح المحاكمة في 3 آذار/مارس.

- عزل شبه كامل -

في باريس، تشبثت لجنة الدفاع عن الباحثين ببراءتهما، وطالبت بإطلاق سراحهما فورا، وقالت إنها تخشى على حياتهما بسبب وضعهما الصحي.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الأستاذ في المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنمية وعضو لجنة الدعم جان فرنسوا بايار "نرحب بارتياح بوصول رولان مارشال إلى باريس بعد ما يقارب تسعة أشهر من الاحتجاز التعسفي في ظروف قاسية".

وتزايدت مخاوف اللجنة بسبب تسارع انتشار كوفيد-19 في إيران، إحدى أكثر الدول تضررا منه. وقد بلغت حصيلة الوفيات السبت في إيران جراء الفيروس 1556 حالة.

من ناحية أخرى، تدهور الوضع الصحي لفاريبا عادلخاه بسبب خوضها إضرابا عن الطعام استمر 49 يوما. وقال محامي رولان مارشال إن موكله تأثر "نفسيا وجسديا" نتيجة وضعه في عزل شبه كامل.

ولم تتسرب أي معلومات حول ظروف الإفراج عن الباحث الفرنسي. لكن اعتبر الباحثان سلاح مقايضة محتمل لإطلاق سراح المهندس الإيراني المحتجز في فرنسا منذ شباط/فبراير 2019 جلال روح الله نجاد والذي تطالب الولايات المتحدة بترحيله إليها.

وتتهم واشنطن نجاد بمحاولة إدخال معدات تكنولوجية إلى إيران في مخالفة للعقوبات الأميركية.

وخلال الأشهر الأخيرة، قامت إيران بمبادلات عدة لسجناء مع دول تحتجز مواطنين إيرانيين مدانين أو في انتظار المحاكمة أو مهددين بالترحيل إلى الولايات المتحدة.

وأطلقت إيران أيضا سراح عدة سجناء معروفين بمناسبة العام الفارسي الجديد، على خلفية تفشي فيروس كورنا المستجد الذي زاد إنهاك البلاد المستنزفة أصلا بسبب العقوبات الأميركية.

في هذا الصدد، أطلق يوم الخميس سراح مواطن أميركي محتجز منذ عام 2018 لـ"أسباب صحية"، ومنحت المواطنة البريطانية الايرانية نازانين زغاري-راتكليف، الموظفة في مؤسسة "تومسون رويترز"، إذناً موقتاً لمغادرة سجن طهران.

وتواجه علاقات فرنسا مع إيران تعقيدات بسبب أزمة البرنامج النووي. وبدأت طهران التخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق الموقع عام 2015 والهادف لمنعها من تطوير قنبلة ذرية، وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وتواصل باريس ولندن وبرلين مد يدها إلى إيران، في حين يتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية ضغط "قصوى" على طهران.

وأرسلت الدول الأوروبية الثلاث معدات حماية من كوفيد-19 إلى الجمهورية الإسلامية مطلعة آذار/مارس كعلامة على التضامن مع هذا البلد الذي يعصف به الوباء.

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