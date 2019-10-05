هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 11:23 ص

أفرجت السلطات الإيرانية عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، وفق ما أفادت كانبيرا السبت، وسط تقارير بشأن عودة طالب إيراني إلى طهران بعدما أفرجت أستراليا عنه كذلك.

وكان جولي كينغ وصديقها مارك فيركن المتحدران من بيرث يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنهما توقفا عن النشر بعد بثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأفاد متحدث باسم السلطة القضائية في إيران الشهر الماضي أن المدوّنين الذين لديهما عشرات آلاف المتابعين على فيسبوك وإنستاغرام ويوتيوب اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور "مواقع عسكرية ومناطق محظورة".

وأكّدت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة ماريز باين السبت أن السلطات الإيرانية أفرجت عنهما على أثر "مفاوضات حسّاسة للغاية" وأنهما التقيا بأفراد عائلتيهما في أستراليا.

وقال المدوّنان في بيان صدر عن وزارة الخارجية في كانبيرا "نشعر بسعادة وارتياح بالغين لعودتنا بسلامة إلى أستراليا للانضمام لأحبائنا".

وأضافا "بينما كانت الأشهر العديدة الماضية صعبة للغاية، نعرف أنها كانت قاسية كذلك على من شعروا بالقلق من أجلنا هنا".

وبعد ساعات، ذكرت وسائل إعلام رسمية في طهران أن طالبًا إيرانيًا احتُجز في أستراليا على مدى 13 شهراً بتهم الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر نقل معدات عسكرية أُفرج عنه وعاد إلى بلاده.

وكانت السلطات الأسترالية أوقفت رضا دهباشي وهو طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند في بريزبين "لمحاولته شراء ونقل أجهزة رادار أميركية متطورة إلى إيران عبر دبي"، بحسب موقع التلفزيون الإيراني الرسمي.

وذكر الموقع أن دهباشي كان يعمل على "جهاز لكشف سرطان الجلد" عندما تم اعتقاله وأنه نفى التهم التي اعتبر أنها "غير منصفة" وناجمة عن "سوء تفاهم".

- "سنسعى لإعادتها" -

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثها التلفزوين الرسمي دهباشي لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران حيث عانق امرأة كانت تبكي يبدو أنها من أفراد عائلته.

وأما المدوّنان الأستراليان ففضلا الخصوصية.

وقالا في بيانهما إن التغطية الإعلامية المكثّفة للقضية "قد لا تساعد" المفاوضات للإفراج عن أسترالية ثالثة تعتقلها إيران في قضية منفصلة.

واعتُقلت الأكاديمية في جامعة ميلبورن كايلي مور-غيلبرت المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج، قبل "أشهر عدة" من توقيف كينغ وفيركن.

وسُلطت الأضواء كذلك على قضيتها الشهر الماضي. وتتهمها السلطات الإيرانية بـ"التجسس لصالح دولة أخرى".

وقالت باين إن المفاوضات بشأن مصير المحاضرة في الجامعة "طويلة الأمد".

وأفادت أنها "اعتُقلت منذ مدة طويلة وواجهت النظام القضائي الإيراني وتمّت إدانتها وصدر حكم بحقها".

وقالت باين "لا يمكننا القبول بالتهم التي أدينت بها وسنسعى لإعادتها إلى أستراليا"، رافضة الإدلاء بتصريحات أخرى بشأن القضية.

وشددت باين مراراً في الماضي على أن قضايا المعتقلين غير مرتبطة بالتوتر الدبلوماسي.

وفي آب/اغسطس، أعلنت أستراليا أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية في الخليج، بعد سلسلة هجمات اتُّهمت بها إيران لكنها نفت تنفيذها.

لكن يُعتقد أن الإعلان جاء بعد عمليات التوقيف.

- اقتراح تبادل السجناء -

وجاء الإعلان عن إطلاق سراح كينغ وفيركن بعد أسابيع من عودة إيرانية تم توقيفها في أستراليا والحكم عليها في الولايات المتحدة.

والشهر الماضي، حَكَم قاض في مينيابوليس على نيغار غودسكاني بالسجن 27 شهرًا، لكنّه قرّر أنّها أتمّت عقوبتها بالنّظر إلى الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز في أستراليا والولايات المتحدة.

وبعد تسليمها إلى الولايات المتحدة، اعترفت غودسكاني بأنها شاركت في مخطط لتصدير التكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى إيران في خرق للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وكانت حامل عند اعتقالها في أستراليا عام 2017 حيث كانت تقيم بشكل قانوني. ووضعت مولودها في السجن في أستراليا وأرسل ابنها إلى إيران للإقامة مع والده.

وفي نيسان/ابريل، طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فكرة تبادل السجناء للإفراج عن بريطانية-إيرانية موقوفة في طهران.

واقترح مبادلة غودسكاني بنزانين زغاري راتكليف المسجونة في طهران بتهم إثارة الفتن. وفصلت زغاري راتكليف كذلك عن ابنتها أثناء احتجازها.

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