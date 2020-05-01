هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2020 08:47 ص

عناصر من الشرطة الألمانية يحملون صناديق تحتوي على أدلة خلال مداهمة لمسجد الإرشاد في برلين، في 30 نيسان/أبريل 2020

نددت إيران الجمعة بحظر ألمانيا لأنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها وقالت إنها ستواجه عواقب لقرارها الإذعان لضغوط إسرائيلية وأميركية.

وكانت ألمانيا أعلنت الخميس حزب الله "منظمة شيعية إرهابية" وقام العشرات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة بمداهمة مساجد ومؤسسات مرتبطة بالحزب اللبناني في أنحاء البلاد.

وفي بيان صدر ليل الخميس الجمعة قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الحظر يتجاهل "حقائق منطقة غرب آسيا".

وقالت الجمهورية الإسلامية إن القرار يستند فقط إلى أهداف "الآلة الدعائية للكيان الصهيوني والنظام الأميركي المتخبط"، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس.

ودانت "بشدة" القرار لأنه "اتخذ تماما بلا احترام للحكومة والشعب اللبناني، لأن حزب الله جزء رسمي ومشروع من الحكومة والبرلمان اللبناني".

وقالت إيران إن حزب الله لعب "دورا أساسيا في مكافحة إرهاب داعش في المنطقة" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت "يتوجب على الحكومة الألمانية تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الإرهابية الحقيقية في المنطقة".

وحزب الله لاعب سياسي أساسي في لبنان، وهو حليف لإيران والنظام السوري. وقد تأسس عام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وخاض حربا مع إسرائيل عام 2006.

وتصنف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله منظمة إرهابية وتدعوان حلفاءهما لاتخاذ القرار نفسه.

وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة لكن ليس نشاطات الجناح السياسي الذي ينظم باستمرار خصوصا تظاهرات أو تحركات ضد اسرائيل.

وحظرت بريطانيا الجناح السياسي لحزب الله العام الماضي معتبرة الانتماء للحركة جريمة.

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