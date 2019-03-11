هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 06:09 م

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي منح قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني الذي لعب دورا أساسيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أعلى وسام عسكري في الجمهورية.

ويعتبر اللواء سليماني، الذي تدير وحدته العمليات الخارجية، مهندس الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في المنطقة.

ومنحه خامنئي "وسام ذو الفقار"، بحسب تغريدة لمكتب المرشد الأعلى.

وسليماني أول شخص يحصل على هذا الوسام منذ الثورة الإسلامية في 1979، بحسب وكالة تسنيم للأنباء.

وأصبح اللواء سليماني وجها معروفا للدعم الإيراني للحكومتين العراقية والسورية في معركتهما ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتردد أنه كان وصل إلى بغداد بعد ساعات من سيطرة التنظيم المتطرف على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، في 2014 وأصبح يهدد بالسيطرة على العاصمة.

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