هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2020 12:58 م

حضّت إيران مواطنيها الخميس على تجنّب السفر خلال عيد الفطر في وقت أعلنت عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي إن "مصدر القلق الأكبر بالنسبة إلينا هو بلوغ المرض ذروات جديدة في البلاد جرّاء عدم احترام الإرشادات الصحية".

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة "إسنا" شبه الرسمية "لذا أطلب من الشعب الإيراني العزيز... عدم السفر خلال عطلة عيد الفطر. رحلات جديدة تعني إصابات جديدة بكوفيد-19".

ومن المتوقّع أن يبدأ عيد الفطر الأحد في إيران، التي دخلت معركتها مع كوفيد-19 شهرها الرابع.

وتأتي تصريحات نمكي بينما أعلنت وزارة الصحة عن 66 وفاة و2392 إصابة جديدة بكورونا المستجد في البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس في الشرق الأوسط.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور أن الأرقام الأخيرة ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في إيران إلى 7249 والإصابات إلى 129 ألفا و341.

وذكر أن حالات 351 من المصابين الجدد استدعت نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة في 12 من محافظات الجمهورية الإسلامية الـ31 بينما سجّلت وفاة واحدة من الفيروس في كل من ست محافظات.

وأشار إلى أن الناس لا يلتزمون بالقواعد الصحية في محافظات البلاد الأكثر تأثرا.

وقال "في محافظة خوزستان، وفي بعض المحافظات التي شهدت تفشيا جديدا للوباء، وجدنا أن السكان لم يلتزموا بالإرشادات"، في إشارة إلى قواعد التباعد الاجتماعي التي أوصت بها الحكومة.

وسجّلت إيران أولى حالات الإصابة بالفيروس في 19 شباط/فبراير، عندما أعلن عن وفاتين في مدينة قم المقدّسة لدى الشيعة.

وتعرّضت حكومة الرئيس حسن روحاني لانتقادات بسبب رد فعلها البطيء على تفشي الفيروس بشكل متسارع في أنحاء البلاد.

وأغلقت المدارس ودور العبادة ومنعت السفر بين المدن في عطلة رأس السنة الفارسية في آذار/مارس، لكنها خففت تدريجيا منذ الشهر الماضي القيود الهادفة لوقف تفشي الفيروس.

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