هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 08:15 ص

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مؤتمر صحافي في انقرة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018.

نفت إيران أن تكون تشارك في العملية العسكرية التي أعلنت أنقرة الإثنين أنها باشرتها مع إيران ضد المتمردين الأكراد، وفق ما أوردت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

ونقلت إرنا عن مصدر مطلع لدى رئاسة هيئة الأركان العامة أن "القوات المسلحة الإيرانية لم يكن لها أي مشاركة في العمليات العسكرية ضد مجموعة" حزب العمال الكردستاني.

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على كل مجموعة تنوي زعزعة الأمن داخل البلاد"، بدون إضافة أي تفاصيل.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن الإثنين أن تركيا وايران باشرتا "عملية مشتركة على حدودنا الشرقية" ضد متمردي حزب العمال الكردستاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية، بدون أن يعطي المزيد من التوضيحات.

وتتقاسم تركيا حدودا مع إيران شرقا ومع العراق في الجنوب الشرقي.

وكان صويلو قال مطلع آذار/مارس إن تركيا تأمل في شن "عملية مشتركة" مع إيران ضد مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق.

وعززت تركيا تعاونها مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني في السنوات الأخيرة. وتنهي أنقرة بناء "الجدار الأمني" على حدودها مع إيران لمنع تنقلات المتمردين الأكراد بين البلدين.

ويشن حزب العمال تمردا داميا ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم عدد من المدنيين في مواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال بالمنظمة "الإرهابية".

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