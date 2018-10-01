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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 06:08 ص 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 06:08

صورة نشرها الحرس الثوري الإيراني على موقعه الالكتروني الرسمي ونقلتها وكالة سيباه لصواريخ أطلقها على موقع "لإرهابيين" في سوريا في 01 تشرين الأول/اكتوبر 2018 ردا هلى هجوم الأهواز (afp_tickers)