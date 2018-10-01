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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 03:58 ص 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 03:58

تشييع أحد ضحايا الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا وأسفر عن سقوط 24 قتيلا في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران في 22 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)