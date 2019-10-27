هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 07:14 ص

مشهد عام لاحد الاحياء الشمالية الشرقية من طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 غداة عاصفة رملية

أفرج القضاء الإيراني عن ناشطة دعمت إضراباً في أحد معامل السكّر الرئيسية في البلاد، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية السبت.

وأُطلق سراح سبيدة غوليان التي أُوقفت في كانون الثاني/يناير، بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 مليار ريال (108 آلاف يورو)، بحسب الوكالة.

وأُوقفت غوليان للمرة الأولى في أواخر عام 2018 بعد أن أعلنت دعمها لمضربين في معمل للسكر يقع على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من طهران، وأحد مطالبهم هو دفع متأخرات رواتبهم.

وكان هؤلاء يحتجّون أيضاً على ما وصفوه بأنه أنشطة إجرامية مفترضة من جانب أصحاب المعمل الجدد.

وفي كانون الثاني/يناير، أكدت غوليان ومنظمون للإضراب أنهم تعرّضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم. وأُوقفت الناشطة من جديد حينها.

وذكر التلفزيون الرسمي آنذاك أنها أقرّت بأن لديها علاقات مع ناشطين في أوروبا "وهدفها الإطاحة بالدولة".

وأُفرج أيضاً السبت عن ناشطة أخرى هي عاطفة رانغريز كانت اعتُقلت لأدائها دوراً أثناء الإضراب في المعمل نفسه، بحسب الوكالة نفسها التي لم تُعطِ مزيداً من التفاصيل.

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