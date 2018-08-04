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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 05:57 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:57

صورة التقطت في 11 كانون الثاني/يناير 2017، يظهر فيها شعار "إيران إير" معروضا على لوحة خلال مراسم تسليم طائرة إيرباص إيه 321 للشركة في مركز إيرباص في كولومييه بجنوب غرب فرنسا (afp_tickers)