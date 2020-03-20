هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 02:41 م

امرأة تتحدث مع جنود إيطاليين عند فحصهم العربات على الحدود مع فرنسا، 14 آذار/مارس 2020.

اتخذت الحكومة الإيطالية الجمعة تدابير مشددة جديدة لمكافحة وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من اربعة آلاف شخص في البلاد، الحصيلة الأعلى في العالم.

ومساء الجمعة، وقع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا مرسوما تغلق بمقتضاه المتنزهات والمساحات الخضراء والحدائق العامة بين 21 و24 آذار/مارس في كامل أنحاء البلاد، وسبق أن تبنت عدة بلديات هذا الإجراء.

ومنع المرسوم أيضا جميع الأنشطة الترفيهية والرياضية في الهواء الطلق، لكنه سمح للناس بممارسة التمارين الرياضية "فرديا، وقرب منازلهم مع الابتعاد مسافة متر على الأقل عن الأشخاص الآخرين.

ويطالب حكام مناطق الشمال الأكثر ثراء في البلاد والأكثر تضررا بالوباء (نحو 3 آلاف وفاة)، بتوسيع نطاق غلق المحال ونشر الجيش لتطبيق التدابير.

وقال حاكم منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا الجمعة "للأسف، حتى اليوم لا تسلك الأرقام اتجاها ايجابيا، سواء لناحية الاصابات الجديدة أو الوفيات" التي ارتفعت "بشكل مهم"، بدون أن يقدم أرقاما محدّدة.

والخميس، منع ستيفانو بوناتشيني حاكم منطقة إيميليا رومانيا التي سجلت أكثر من 5200 اصابة و531 وفاة وتعد ثاني مناطق البلاد تضررا، أغلب الأنشطة في الهواء الطلق.

وكتب بوناتشيني على فيسبوك "إن جاءني أحد ليقول لي إنه لا يستطيع التخلي عن الركض، سأصحبه بنفسي ليركض في المستشفى".

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