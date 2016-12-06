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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2016 09:27 ص 06 ديسمبر 2016 - آخر تحديث - 09:27

لاجئون عراقيون فروا من الوصل يقيمون في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية في 5 ك1/ديسمبر 2016

تعرض تنظيم الدولة الاسلامية الذي خسر معقله في سرت الليبية لسلسلة هزائم ايضا في العراق وسوريا.

والجهاديون الذين سيطروا منذ العام 2014 على مناطق شاسعة في الدول الثلاث يتعرضون حاليا لهجمات في معقليهم الموصل بشمال العراق والرقة في شمال سوريا.

- ليبيا-

اعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين انها سيطرت بالكامل على سرت التي كانت في ايدي الجهاديين منذ 2015.

لكن خبراء يحذرون من ان خسارة سرت ورغم انها تشكل نكسة كبرى، لا تعني نهاية وجود تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا.

- سوريا-

- كوباني: مدينة كردية على الحدود مع تركيا في شمال سوريا. وقد باتت رمزا للمعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية بعدما خاض المقاتلون الاكراد مواجهات عنيفة دامت اكثر من اربعة اشهر لينجحوا اخيرا في كانون الثاني/يناير 2015 في طرد الجهاديين منها بدعم للمرة الاولى من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

- تل ابيض: تقع ايضا على الحدود مع تركيا في ريف الرقة الشمالي، وقد سيطر عليها الاكراد في حزيران/يونيو العام 2015. مدينة مهمة على خط الامداد الرئيسي ونقطة عبور للاسلحة والمقاتلين بين تركيا ومدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية الابرز في سوريا.

- تدمر: سيطر التنظيم المتطرف على "لؤلؤة البادية" الواقعة في وسط سوريا في ايار/مايو 2015 وعمد الى تدمير الكثير من اثارها المدرجة على لائحة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، بينها معبدا بل وشمين. وبدعم من الطيران الحربي الروسي، تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على تدمر في اذار/مارس 2016.

- منبج: سيطر عليها التنظيم الجهادي العام 2014 وكانت تعد احد اهم معاقله في محافظة حلب خصوصا انها على خط الامداد الرئيسي الذي كان متبقيا للجهاديين بين الرقة والحدود التركية.

- جرابلس: تقع مباشرة على الحدود التركية، غرب كوباني وشمال منبج. طردت القوات التركية والفصائل المقاتلة السورية التنظيم المتطرف منها في 24 آب/اغسطس ضمن اطار عملية تركية باسم "درع الفرات" تستهدف الجهاديين والمقاتلين الاكراد على حد سواء.

- دابق: مسلحو المعارضة السورية المدعومة من طائرات تركية ومدفعية تسيطر على دابق في تشرين الاول/اكتوبر. وهذه البلدة التي كانت في ايدي تنظيم الدولة الاسلامية منذ آب/اغسطس 2014 لها اهمية رمزية.

- معركة الرقة: في 5 تشرين الثاني/نوفمبر اطلق تحالف فصائل كردية وعربية بدعم من التحالف الدولي معركة لاستعادة الرقة، معقل الجهاديين في سوريا.

- الباب: فصائل معارضة سورية مدعومة بقوات تركية اصبحت على مدخل الباب، معقل التنظيم المتطرف في محافظة حلب.

-العراق-

- تكريت : في 31 اذار/مارس 2015 اعلنت القوات العراقية استعادة مدينة تكريت الواقعة على بعد 160 كلم شمال بغداد، بعد ان شنت اكبر عملية لها منذ هجوم الجهاديين في حزيران/يونيو 2014 الذي سمح لهم بالسيطرة على مساحات واسعة من البلاد. وشاركت واشنطن وطهران من خلال قوات الحشد الشعبي في عملية القوات العراقية.

- سنجار : في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، استعادت القوات الكردية مدعومة بغارات جوية لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن مدينة سنجار من الجهاديين قاطعة بذلك طريقا استراتيجيا يستخدمه الجهاديون بين العراق وسوريا. وكان التنظيم استولى على سنجار في اب/اغسطس 2014، وارتكب فظائع بحق السكان وهم من الاقلية الايزيدية.

- الرمادي : في 9 شباط/فبراير 2016 تمت استعادة مدينة الرمادي على بعد 100 كلم غرب بغداد من تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر عليها في ايار/مايو 2015.

- الفلوجة : اولى المدن التي سيطر عليها التنظيم الجهادي مطلع العام 2014. واعلن الجيش العراقي استعادتها في 26 حزيران/يونيو 2016 بعد شهر على شن هجوم فر خلاله عشرات الاف السكان من المدينة (50 كلم غرب بغداد)

- القيارة : في 9 تموز/يوليو 2016 ، سيطرت القوات العراقية مدعومة من قوات التحالف الدولي على قاعدة جوية مهمة قرب القيارة التي تبعد مسافة 60 كلم جنوب الموصل وفي 25 اب/اغسطس طردت القوات العراقية التنظيم المتطرف من البلدة استعدادا لمعركة الموصل، اخر معاقل الجهاديين الرئيسية في العراق.

- الشرقاط: اعلنت القوات العراقية في 22 ايلول/سبتمبر استعادة السيطرة على الشرقاط التي تحظى باهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمعركة الموصل، كونها تقع على طريق الامداد الرئيسي الى بغداد التي تبعد عنها مسافة 260 كلم. والشرقاط اخر معاقل الجهاديين في محافظة صلاح الدين.

- قرقوش: في اواخر تشرين الاول/اكتوبر احتفل مئات من النازحين المسيحيين العراقيين بسيطرة الجيش العراقي على قرقوش في جنوب شرق الموصل.

- معركة الموصل: منذ بدء الهجوم في 17 تشرين الاول/اكتوبر ضد ابرز معاقل التنظيم في العراق، طوق عشرات الالاف من القوات العراقية المدينة وتقدموا شرقا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب