اتفاق أميركي-كولومبي على فرض عزلة دبلوماسية على فنزويلا

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 04:04 ص

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وإلى يساره ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اجتماع في كارتاخينا في كولومبيا في 2 ك2/يناير 2019.

اتّفق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والرئيس الكولومبي إيفان دوكيه خلال اجتماع في كارتاخينا (شمال كولومبيا) الأربعاء على فرض عزلة دبلوماسية على فنزويلا بهدف إعادة النظام الديموقراطي إلى هذا البلد.

وقال بومبيو في بيان مشترك مع دوكيه إنّ "التقاليد الديموقراطية المتجذّرة في كولومبيا تجعل منها زعيماً طبيعياً للجهود الإقليمية الرامية لدعم الديموقراطية ودولة القانون في فنزويلا".

وأكّد الوزير الأميركي أنّه بحث مع الرئيس الكولومبي خلال زيارته القصيرة إلى المدينة المطلّة على ساحل البحر الكاريبي "سبل التعاون مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لمساعدة الفنزويليين على استعادة إرثهم الديموقراطي، ومساعدة أولئك الذين يفرّون" من بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية حادّة.

أمّا الرئيس الكولومبي الذي تعهّد حين تولّى منصبه في مطلع آب/أغسطس عزل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو دبلوماسياً، فدعا من جانبه الدول التي تدافع عن الديموقراطية إلى رفض النظام "الديكتاتوري" الحاكم في كراكاس والذي تسبّب بموجة هجرة غير مسبوقة في أميركا اللاتينية.

وقال دوكيه في البيان المشترك "يجب على كلّ الدول التي تتشارك في قيم الديموقراطية أن تتّحد في رفض الديكتاتورية في فنزويلا وبذل كل جهد ممكن لاستعادة الديموقراطية والنظام الدستوري".

وزار بومبيو كولومبيا آتياً من البرازيل حيث حضر الثلاثاء حفل تنصيب الرئيس اليميني المتشدّد جايير بولسونارو.

وفي برازيليا قال بومبيو الأربعاء إنّ العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل ستشهد تحولاً في عهد بولسونارو.

وقال الوزير الأميركي خلال لقائه نظيره البرازيلي إرنستو آروجو إنّ "الولايات المتّحدة مستعدة للعمل معكم" في المجال الاقتصادي "وكذلك أيضاً في المجال الأمني"، متحدثاً عن "فرصة للعمل معا ضد الأنظمة الاستبدادية"، في إشارة إلى كوبا وفنزويلا.

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