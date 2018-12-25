اتهامات متبادلة بين سوريا واسرائيل باستهداف أراضي بعضهما البعض بصواريخ

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 08:18 م

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت صواريخ اسرائيلية" قرب العاصمة دمشق الثلاثاء، في حين قالت اسرائيل انها كانت تحمي نفسها من نيران مضادة للطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية "تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية".

واضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية تمكنت "من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، واقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح".

وشنت اسرائيل في السابق ضربات جوية في سوريا استهدفت منشآت عسكرية للنظام أو لحليفيه ايران وحزب الله، معظمها كان في المنطقة جنوب دمشق.

وفي نهاية تشرين الأول/نوفمبر أعلنت سوريا ان دفاعاتها الجوية استهدفت وأسقطت عددا من "الأهداف المعادية" فوق منطقة الكسوة جنوب دمشق.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي في اتصال مع فرانس برس التعليق على الأنباء الواردة حول غارة في سوريا.

لكن الجيش الاسرائيلي قال في بيان إن "نظام دفاع جوي تصدى لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا عن حصول "غارة اسرائيلية".

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد "استهدفت صواريخ أطلقت من طائرات اسرائيلية (...) مخازن أسلحة لحزب الله والقوات الايرانية جنوب وجنوب غرب دمشق".

ويقول خبراء إن اسرائيل سوف تتأثر بشدة جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الجنود الاميركيين من سوريا، لأن ذلك سوف يترك المنطقة مفتوحة أمام إيران وحلفائها لتطوير قدراتهم العسكرية في هذا البلد المجاور لاسرائيل.

وكانت هناك تحذيرات من اسرائيل وغيرها بأن ايران تسعى لتشكيل "جسر بري" عبر البحر المتوسط، واعتبر بعض المحللين أن الانسحاب الأميركي قد يعزز هذه الجهود.

ومع ذلك فقد اكد مسؤولون اسرائيليون أشادوا سابقا بسياسة ترامب في الشرق الأوسط بأن اسرائيل تولت وحدها أمر هذه الجبهة منذ زمن طويل.

وفي حال تأكيد هذه الغارة التي أعلن عنها الثلاثاء، فانها ستكون الأولى منذ الإعلان عن الانسحاب الأميركي من سوريا.

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