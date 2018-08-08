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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 11:34 ص 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:34

رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد الرزاق نجيب مغادرا مجمع المحاكم في كوالالمبور في 8 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)