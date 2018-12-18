اتهام شريكين لمستشار سابق لترامب بالتآمر ضد الداعية التركي غولن

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 07:07 ص

مايكل فلين المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب يغادر المحكمة الفدرالية في واشنطن في 01 كانون الأول/ديسمبر 2017

اتهم القضاء الأميركي الإثنين شريكين سابقين لمايكل فلين المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب بدعم جهود أنقرة للتوصل إلى تسليم تركيا الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة ويعتبره الرئيس رجب طيب اردوغان عدوه اللدود.

واتهمت وزارة العدل بيجان رافيكيان المعروف باسم بيجان كيان (66 عاما) ويقيم في ولاية كاليفورنيا، وكميل ايكيم البتيكين (41 عاما) التركي الهولندي المقيم في اسطنبول، بالعمل لحساب الحكومة التركية والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بشأن هذه الخطة التي تعود إلى 2016.

ويفيد محضر الاتهام أن الرجلين عملا لتتسلم مجموعة "فلين انتل غروب" مجموعة الترويج التي أسسها مايكل فليت ورافيكيان، بطريقة غير مباشرة مبلغ 600 ألف دولار من الحكومة التركية للتأثير سلبا على الجمهور وعلى مسؤولين سياسيين أميركيين بشأن فتح الله غولن.

ويبدو أنهما استخدما ذلك عبر شركة هولندية يقودها البتيكين.

وأعدت هذه الخطة خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 عندما كان مايكل فلين مستشارا للمرشح ترامب حول قضايا السياسة الخارجية والأمن.

وقالت وزارة العدل إن الهدف كان التوصل إلى إبعاد فتح الله غولن إلى تركيا حيث يتهمة اردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016. لكن الداعية ينفي هذا الاتهام بشكل قاطع.

وتفيد محاضر الاتهام أن الاتفاق وافقت عليه أعلى المستويات في الحكومة التركية، موضحة أن البتيكين كان يطلع وزراء نافذين باستمرار على التطورات.

ويأتي هذا الاتهام عشية صدور الحكم على مايكل فلين الذي أوقف العام الماضي بسبب صلاته مع مسؤولين روس وتركيا.

وقد اعترف في 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي خصوصا بشأن حواراته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة. ونظرا لتعاونه مع القضاء، طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في تدخل روسيا في حملة 2016 روبرت مولر، إصدار حكم لا يتضمن السجن ضده.

وكانت الصحف الأميركية كتبت من قبل عن العلاقات بين مايكل فلين وتركيا. وذكرت صحيفة "وول ستريت جرنال" أن روبرت مولر مهتم باجتماع عقد في أيلول/سبتمبر 2016 في نيويورك بين فلين والبتيكين ورافيكيان، وكذلك مسؤولين كبار في الحكومة التركية بينهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ويبدو أنهم ناقشوا إمكانية تنظيم مغادرة غولن الولايات المتحدة بموجب مذكرة تسليم رسمية.

وكان الرئيس الأميركي أكد الشهر الماضي أن تسليم غولن ليس مطروحا.

لكن وزير الخارجية التركي أكد الأحد أن ترامب قال لأردوغان خلال لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس مطلع كانون الأول/ديسمبر إن البيت الأبيض يعمل بشأن تسليم فتح الله غولن.

بمه/اا/نور

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