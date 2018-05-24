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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 12:35 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:35

جنود فرنسيون يسيرون دورية أمنية أمام برج إيفل في باريس في 29 أيلول/سبتمبر 2016. (afp_tickers)