هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 02:38 م

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في موسكو في 08 نيسان/ابريل 2019

أعلنت وكالة الأناضول التركية للأنباء الرسمية الاحد ان السلطات كشفت وجود علاقة بين "منظمة ارهابية" ومسؤولين في مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات البلدية الاخيرة في اسطنبول والتي فازت بها المعارضة.

وجرت الانتخابات البلدية الاخيرة في الحادي والثلاثين من اذار/مارس الماضي وانتهت الى هزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب اردوغان، حيث خسر حزبه حزب العدالة والتنمية بلديتي انقرة واسطنبول.

لكن حزب العدالة والتنمية لا يزال يرفض النتيجة وكثف جهوده لابطال النتائج، مقدما اعتراضات عدة امام القضاء الذي فتح تحقيقات عدة واستجوب نحو مئة مسؤول في مكاتب الاقتراع.

وحسب الوكالة فإن المحققين الاتراك توصلوا الى أن 43 من المسؤولين المئة كانوا يقيمون اتصالات مع شبكة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود لاردوغان والذي يتهمه بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

ويقيم غولن في الولايات المتحدة وينفي تماما أن تكون له أي علاقة بالمحاولة الانقلابية، مؤكدا أنه يدير شبكة من المدارس والمنظمات الخيرية. لكن السلطات التركية صنفت حركته في إطار "المنظمات الارهابية".

وحسب وكالة انباء الاناضول فان 41 من "المشتبه بهم" كانت لهم في الماضي حسابات في بنك آسيا المرتبط بحركة غولن والذي سحب ترخيصه بالعمل بعد المحاولة الانقلابية. اما الاثنان الاخران من اصل ال43 فهما متهمان باستخدام تطبيق رسائل مشفر يستخدمه عادة انصار غولن، حسب الوكالة.

ويأتي نشر هذه المعلومات من قبل وكالة انباء الاناضول عشية اجتماع مقرر الاثنين للمفوضية العليا للانتخابات الاثنين لاتخاذ موقف من طلب طعن تقدم به حزب اردوغان لالغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول.

ودعا اردوغان السبت المفوضية العليا للانتخابات الى اجراء انتخابات جديدة في اسطنبول.

اما المرشح الفائز في انتخابات اسطنبول اكرم امام أوغلو فوصف الاتهامات بحصول اعمال تزوير ب"السخيفة".

وقال امام اوغلو خلال لقاء مع انصاره "ما هذه المهزلة؟ الانتخابات انتهت والنتيجة واضحة. من المؤكد أن المفوضية العليا للانتخابات ستتخذ القرار الصائب من اجل الديموقراطية والبلاد".

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