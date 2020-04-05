هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 04:02 م

مسيحيون ارثوذكس يصلون خارج كاتدرائية مقفلة بسبب فيروس كورونا المستجد في اديس ابابا في الخامس من نيسان/ابريل 2020

أعلنت وزيرة الصحة ليا تاديسي الأحد تسجيل أول حالتي وفاة في اثيوبيا جراء فيروس كورونا المستجد.

وكتبت على تويتر "بأسف عميق أعلن أول وفاة لمصابة بكوفيد-19 في اثيوبيا".

والمصابة إثيوبية في الستين من العمر بقيت ستة أيام في قسم العناية الفائقة.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزيرة ب"حزن كبير" وفاة اثيوبي في ال56 تأكدت إصابته في الثاني من نيسان/أبريل.

كما قدم رئيس الوزراء أبي أحمد الأحد تعازيه في تغريدة.

وكانت اثيوبيا التي تعد أكثر من مليون نسمة، أكدت أول إصابة بكوفيد-19 في 13 آذار/مارس ولم تسجل رسميا مذاك سوى 43 حالة معظمها لأشخاص سافروا إلى الخارج.

لكن عدد الفحوص لكشف الإصابات بقي محدودا جدا.

وحتى يوم الجمعة لم تجر اثيوبيا سوى 1222 فحصا بحسب المعهد الاثيوبي للصحة العامة.

والسبت أعلن المسؤولون في القطاع الصحي أنهم يجرون 647 فحصا إضافيا خصوصا للعاملين في هذا المجال وفي النقل في العاصمة أديس أبابا ومدينة أداما في منطقة أوروميا.

ولاثيوبيا 23 ألف جهاز فحص قدم معظمها الملياردير الصيني جاك ما في آذار/مارس.

وأغلقت اثيوبيا حدودها ومدارسها وأفرجت عن آلاف السجناء وحظرت التجمعات في الأماكن العامة كما حصل اليوم في الكنائس الأرثوذكسية.

لكن رئيس الوزراء لم يعلن تدابير عزل على غرار بعض دول المنطقة كاوغندا ورواندا.

وقال السبت في بيان "لا يمكننا فرض عزل كما حصل في دول أكثر تطورا لأن العديد من السكان ليس لديهم منازل. وحتى إن كان لديهم منازل فعليهم العمل يوميا لكسب عيشهم".

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