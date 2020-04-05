هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 04:02 م

مسيحيون ارثوذكس يصلون خارج كاتدرائية مقفلة بسبب فيروس كورونا المستجد في اديس ابابا في الخامس من نيسان/ابريل 2020

أعلنت وزيرة الصحة ليا تاديسي الأحد تسجيل أول وفاة في اثيوبيا جراء فيروس كورونا المستجد لإمرأة في الستين من العمر.

وكتبت على تويتر "بأسف عميق أعلن أول وفاة لمصابة بكوفيد-19 في اثيوبيا".

والمصابة إثيوبية في الستين من العمر بقيت ستة أيام في قسم العناية الفائقة.

كما قدم رئيس الوزراء أبي أحمد الأحد تعازيه في تغريدة.

وكانت اثيوبيا التي تعد أكثر من مليون نسمة، أكدت أول إصابة بكوفيد-19 في 13 آذار/مارس ولم تسجل رسميا مذاك سوى 43 حالة معظمها لأشخاص سافروا إلى الخارج.

لكن عدد الفحوص لكشف الإصابات بقي محدودا جدا.

وحتى يوم الجمعة لم تجر اثيوبيا سوى 1222 فحصا بحسب المعهد الاثيوبي للصحة العامة.

والسبت أعلن المسؤولون في القطاع الصحي أنهم يجرون 647 فحصا إضافيا خصوصا للعاملين في هذا المجال وفي النقل في العاصمة أديس أبابا ومدينة أداما في منطقة أوروميا.

ولاثيوبيا 23 ألف جهاز فحص قدم معظمها الملياردير الصيني جاك ما في آذار/مارس.

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