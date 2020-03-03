هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 05:29 م

لقطة عامة لنهر النيل الأزرق لدى مروره من سد "سد النهضة العظيم" في إثيوبيا بتاريخ 26 كانون الاول/ديسمبر 2019

اتهمت اثيوبيا الولايات المتحدة الثلاثاء بأنها "غير دبلوماسية" في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده على نهر النيل، الا انها تعهدت مواصلة المحادثات الجارية.

وتصاعد التوتر في حوض النيل منذ بدأت إثيوبيا العمل على المشروع عام 2011 والذي تعتبره حيويا لاقتصادها، في حين تخشى مصر أن يؤدي الى خفض حصتها من مياه النيل الذي يوفر جميع احتياجاتها المائية تقريبا.

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين العام الماضي لتسهيل المحادثات بين اثيوبيا ومصر والسودان، بعدما وصلت المفاوضات بينها الى طريق مسدود.

والاسبوع الماضي اصدرت وزارة الخزانة الاميركية بيانا اعلنت فيه التوصل الى اتفاق ودعت اثيوبيا الى توقيعه "في أسرع وقت ممكن".

ونفت اثيوبيا، التي تغيّبت عن جولة المحادثات الأخيرة، التوصل الى اتفاق، واعربت عن "خيبة املها" من البيان الاميركي الا انها لم تكشف موقفها من المحادثات المستقبلية.

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء قال وزير الخارجية الاثيوبي غيدو اندارغاتشو ان اثيوبيا ستستمر في المحادثات التي تجري بوساطة اميركية، إلا أنها حذرت واشنطن من تسريع العملية او محاولة التأثير على نتائجها.

وقال "نعتقد أن البيان الأميركي الأخير غير دبلوماسي ولا يعكس بلدا عظيما مثل الولايات المتحدة".

وأضاف "نريد أن يؤدي الأميركيون دورا بناء، وغير ذلك الدور غير مقبول".

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها الكهرباء وعملية التنمية بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي يوفّر 90 في المئة من المياه التي تحتاج اليها للشرب والري.

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