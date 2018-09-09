اجتماعات عسكرية في الكويت الاثنين والاربعاء
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شعار مجلس التعاون الخليجي خلال قمة قادة دوله في الكويت في 05 كانون الاول/ديسمبر 2017(afp_tickers)
يجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين في الكويت، قبل اجتماع مقرر الأربعاء مع مسؤولين عسكريين اميركيين ومصريين واردنيين، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية الأحد.
وأكد مصدر في وزارة الدفاع الكويتية لوكالة فرانس برس ان رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.
والعلاقات مقطوعة بين قطر وكل من السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الدول الاربع الامارة الغنية بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، لكن الدوحة تنفي هذا الاتهام.
وينعقد اجتماع الاثنين في اطار الدورة 15 لأعمال "اللجنة العسكرية العليا الخليجية" التي تضم قادة جيوش الخليج.
ويهدف الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، الامارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) وقادة عسكريين في مصر والاردن والولايات المتحدة الى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك"، بحسب مسؤول كويتي.
ونهاية تموز/يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن بلاده تدرس مقترحات اميركية لاقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط بهدف التصدي للنفوذ الايراني في المنطقة.
وكان قائد القيادة المركزية الأميركية جوزف فوتيل قام بجولة في المنطقة الأسبوع الماضي، زار خلالها دولا خليجية وكذلك عدن في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين المدعومين من ايران.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب