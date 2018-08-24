اجتماع جديد بشأن دستور جديد لسوريا الشهر المقبل في جنيف
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المبعوث الاممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا في بروكسل في 24 نيسان/ابريل 2018(afp_tickers)
أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة إن الموفد الخاص لسوريا سيلتقي ممثلين عن إيران وروسيا وتركيا في 11 و12 ايلول/سبتمبر في جنيف لبحث مسألة وضع دستور جديد لسوريا .
والموفد الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا مكلف تشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة دستور جديد للدولة التي تشهد نزاعا.
والدول الخارجية الرئيسية الداعمة للمشروع هي حليفا دمشق روسيا وإيران، إضافة إلى تركيا التي تدعم بعض فصائل المعارضة.
وسيلتقي ممثلون عن الدول الثلاث مع دي ميستورا ليومين في جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت المتحدثة اليساندرا فيلوتشي للصحافيين.
وقد أعلن دي ميستورا إنه يرغب في أن تكون اللجنة الدستورية جاهزة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اواخر أيلول/سبتمبر.
وقد يتطلب ذلك مزيدا من المحادثات ولا سيما مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن فيلوتشي قالت إنه ليس لديها تفاصيل حول اجتماعات اخرى الشهر المقبل.
ولم تسفر جهود سابقة بذلها دي ميستورا لوقف النزاع السوري عن نتيجة تذكر.
وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح وتهجر الملايين منذ اندلاع النزاع في 2011.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب