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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 05:16 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 05:16

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف (يمين) مصافحا المفوض الاوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانتي في 20 ايار/مايو في طهران. (afp_tickers)