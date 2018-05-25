هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 05:16 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 05:16

لافتة منددة بالولايات المتحدة داخل مقر السفارة الاميركية سابقا في طهران، خلال تظاهرة في 16 ايار/مايو 2018

عقدت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الايراني اجتماعا في فيينا الجمعة لاستعراض نتائج الجهود الايلة لانقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي قالت ايران إنه "بات في العناية المركزة" بعد انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ منه في وقت سابق من هذا الشهر.

واللقاء هو الأول الذي يجمع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا، بناء على طلب ايران، في غياب الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في الثامن من ايار/مايو.

ويعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الاتفاق مع ايران الذي ابرم في عهد سلفه باراك اوباما، ليس متشددا بما فيه الكفاية لكبح تطلعات ايران النووية.

كما يعتبر ان هذا الاتفاق لا يمنع ايران من تطوير برنامج صواريخ بالستية او من التدخل في النزاعات في منطقة الشرق الاوسط من سوريا الى اليمن.

وقبل الاجتماع في فيينا رفض مسؤول ايراني بارز اي محاولة لربط الاتفاق المعروف باسم "خطة التحرك الشاملة المشتركة" بقضايا اخرى قائلا إن ذلك يعني "خسارة +خطة التحرك الشاملة المشتركة+ ويمكن أن يجعل القضايا الاخرى أكثر تعقيدا" مضيفا إنه من غير المجدي للاوروبيين السعي "لاسترضاء" ترامب.

وقال "لدينا الان اتفاق في غرفة العناية المركزة، إنه يحتضر".

واضاف إن الاوروبيين وعدوا ايران ب"صفقة اقتصادية" للحفاظ على مزايا الاتفاق بالنسبة لايران رغم إعادة تطبيق العقوبات الاميركية.

وكانت ايران تتوقع الحصول على الصفقة بنهاية ايار/مايو، بحسب المسؤول الذي اضاف ان ايران أمامها "اسابيع قليلة" فقط قبل اتخاذ قرار بشأن البقاء في الاتفاق أو الانسحاب منه.

وأبدى المندوب الروسي ميخائيل اوليانوف تفاؤلا بعد الاجتماع قائلا "لدينا كل الفرص للنجاح شرط ان تكون لدينا الارادة السياسية".

واضاف "يجب أن اقول إن خطة التحرك الشاملة المشتركة مكسب دولي كبير. ليس ملكا للولايات المتحدة، بل ملك المجتمع الدولي كله".

واضاف إن احتمال اعادة الملف إلى الامم المتحدة "لم يناقش خلال هذا الاجتماع".

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تقوم الدول الموقعة الاخرى بحملة دبلوماسية لانقاذه.

وفي تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا ان ايران ما زالت تنفذ التزاماتها مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المنهِكة.

لكن الوكالة قالت انها "تشجع" طهران على "الذهاب ابعد من الالتزامات" الواردة في الاتفاق من اجل تعزيز الثقة، بحسب دبلوماسي كبير في فيينا مقر الوكالة.

ويعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الدول الخمس والاتحاد الاوروبي على مستوى مدراء سياسيين او مساعدين لوزراء الخارجية.

وفي خطوة غير عادية دعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو إلى الاجتماع لاطلاع المشاركين على عمل الوكالة في ايران.

وقالت ايران انها تنتظر اجراءات عملية من جانب الاوروبيين لتقرر ما اذا كان يمكن انقاذ الاتفاق، والا ستطلق مجددا برنامجها لتخصيب اليورانيوم "على مستوى صناعي".

وما زالت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق ملتزمة به وقالت الدول الاوروبية إنها لا تستبعد المزيد من المحادثات مع الجمهورية الاسلامية حول نص موسع.

غير ان العديد من المسؤولين الايرانيين شددوا في وقت سابق على أن اجتماع فيينا سيكون مكرسا للاتفاق الحالي فقط.

واتاح اتفاق فيينا الذي وقعته ايران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) عودة الجمهورية الاسلامية الى الاسرة الدولية بعد سنوات من العزلة، وتخفيف عقوبات دولية كانت تستهدفها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي.

واطلقت المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي عملية معروفة ب"قانون التعطيل" من اجل الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الاوروبية الامتثال للعقوبات الاميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب