اجتماع مصري-سوداني في الخرطوم الخميس يضمّ وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 10:13 ص

الرئيس السوداني عمر البشير (يسار) مستقبلا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الخرطوم في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2018.

غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل القاهرة قبيل ظهر الخميس إلى الخرطوم حيث سيعقدان اجتماعاً رباعياً مع نظيريهما السودانيين، في وقت شهد فيه السودان احتجاجات كبيرة خلال الأيام الأخيرة.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة طلب عدم ذكر اسمه إنّ شكري وكامل "غادرا إلى الخرطوم على متن طائرة خاصة".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أنّ المسؤولَين المصريَّين سيشاركان "في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان".

وكان اجتماع رباعي مماثل عقد في الثامن من شباط/فبراير 2018 في القاهرة ومهّد الطريق أمام عودة السفير السوداني إلى القاهرة الذي كانت الخرطوم استدعته اثر توتر العلاقات بين البلدين بسبب خلافات حول العلاقات والملفات الاقليمية.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري بدأت احتجاجات في مدن سودانية عدّة بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.

وأضاف حافظ أن وزير خارجية البلدين سيعقدان كذلك اجتماعا ثنائياً خلال هذه الزيارة، موضحاً أنّ هذه المشاورات "تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على كافة المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات".

وشدّد المتحدث المصري على أنّ الاجتماعات "ستتناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين".

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