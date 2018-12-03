محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 11:50 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 23:50

مجلس الأمن الدولي (afp_tickers)