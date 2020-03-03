هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 03:54 ص

وحدة عناية مركزة متنقلة مجهزة لنقل المصابين بفيروس كورونا المستجد في 2 آذار/مارس 2020 في غوادالاخارا في المكسيك

باشر المجتمع الدولي تعبئة صفوفه في مواجهة اقتصاد عالمي مشلول بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوصا مع قيام الاحتياطي الفدرالي الاميركي الثلاثاء في شكل مفاجىء بخفض معدل فائدته الرئيسية.

ووعدت مجموعة السبع الثلاثاء باستخدام "كل الادوات" الضرورية لدعم الاقتصاد العالمي الذي اصيب بالشلل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وافاد بيان نشر اثر مؤتمر عبر الهاتف ضم وزراء مالية مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية فيها "ان وزراء مالية مجموعة السبع مستعدون للتحرك واتخاذ اجراءات تتصل بالموازنات (...) دعما للاقتصاد". وكانت الاسواق المالية تترقب صدور هذا البيان.

الى ذلك، عمد الاحتياطي الفدرالي الى خفض فائدته بواقع 0.5 نقطة في ظل "الاخطار" التي يشكلها الوباء في الولايات المتحدة، لكن هذا الاجراء لم يحز رضى الرئيس دونالد ترامب.

واذا كانت حركة الاسواق الاوروبية عكست ترحيبا بهذا التدبير فان المؤشر الرئيسي في وول ستريت سجل تراجعا.

لكن لا شيء يوحي بان تعهدات مجموعة السبع ستكون كافية لاحياء اقتصاد عالمي يزداد تباطؤه مع ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس. فالحصيلة الاجمالية تجاوزت 92700 بينها اكثر من 3100وفاة في 77 بلدا ومنطقة، بحسب تعداد لفرانس برس يستند الى احصاءات رسمية الثلاثاء حتى الساعة 17,00 ت غ.

والملاحظ ان الوباء يتراجع في الصين حيث تستهدف اجراءات الحجر الصحي اكثر من خمسين مليون شخص منذ نهاية كانون الثاني/يناير.

ولاحظت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء ان التراجع "فعلي".

لكن مقاطعة شيجيانغ في شرق البلاد اعلنت ان ثمانية صينيين عادوا من ايطاليا يحملون الفيروس، ما يؤكد المخاوف من انتشار جديد للعدوى وهذه المرة من الخارج.

- في الصيف او الخريف -

يزداد انتشار العدوى خارج الصين في بلدان سبق ان تضررت مثل كوريا الجنوبية (5186 اصابة بينها 28 وفاة) او في بؤر جديدة مثل السعودية التي سجلت الاثنين اول اصابة لدى شخص عائد من ايران حيث اكبر عدد من الوفيات بعد الصين (77 وفاة)، اضافة الى اوكرانيا والمغرب ولاتفيا.

ويعقد وزراء صحة دول الاتحاد الاوروبي "اجتماعا طارئا" الجمعة في بروكسل لبحث التطورات، فيما احصت ايطاليا 79 وفاة مع فرض حجر صحي على اكثر من خمسين الف نسمة.

وتبين ان البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد اصابته بانفلونزا اثارت شكوكا، وفق الفاتيكان.

و"اتفق" المفاوضون الاوروبيون والبريطانيون الذين اجتمعوا الثلاثاء في اطار جولة جديدة من المباحثات التي تتناول العلاقات بين لندن والاتحاد الاوروبي في مرحلة ما بعد بريكست على تجنب المصافحات.

وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عدم السماح للصحافيين بدخول القاعة التي تستضيف اجتماعها المقرر الخميس والجمعة في فيينا.

واعلن المسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك الثلاثاء ان اجتماعات الربيع للمؤسستين والتي تستقطب عادة عشرات الاف الاشخاص في واشنطن ستعقد هذا العام "في شكل افتراضي" بسبب فيروس كورونا.

واحصيت اكثر من تسعين اصابة في الولايات المتحدة نصفها لدى اشخاص عادوا من الخارج.

واعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الذي ينسق جهود التصدي لكورونا، الاثنين ان علاجا يمكن ان يصبح متوافرا "بحلول الصيف او بداية الخريف".

واعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء ان بريطانيا من اصل خمسة سيسمح له بعدم التوجه الى عمله في حال بلغ الفيروس ذروته في المملكة المتحدة.

وطلبت مجموعة غوغل من بعض موظفيها في ايرلندا ممن احتكوا بزميل لهم يظهر اعراض انفلونزا، العمل من المنزل. واتخذت شركة تويتر ايضا احتياطاتها وشجعت "الموظفين بقوة في كل انحاء العالم على العمل من المنزل اذا كانوا يستطيعون".

وفي الصين، باتت مصانع العملاق التايواني فوكسكون، اكبر مزود لمجموعة آبل الاميركية، لا تعمل سوى بخمسين في المئة من قدرتها الاعتيادية.

وفي الجانب الرياضي، فان اللجنة الاولمبية الدولية تواصل رغم ذلك الاستعداد "للالعاب الاولمبية في طوكيو"، وفق ما اعلن رئيسها الثلاثاء قبل اقل من خمسة اشهر من بدء التظاهرة الرياضية.

ومع افتقار عدد من مراكز التسوق الكبرى الى كميات كافية من المياه المعدنية وورق التواليت بسبب التهافت على شرائها، تصاعد الطلب ايضا على الاقنعة الواقية ما دفع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى ان يعلن الثلاثاء ان الدولة ستستحوذ على "كل مخزونات" هذه الاقنعة لتوزعها على الطواقم الطبية والافراد المصابين بالفيروس.

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