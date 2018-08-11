احباط اعتداء على كنيسة شمال العاصمة المصرية (اعلام رسمي)
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قوات الامن المصرية على جسر شمال القاهرة بعد احباط اعتداء على كنيسة في 11 اب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أوردت وسائل اعلام رسمية أن قوات الأمن المصرية أحبطت السبت هجوما انتحاريا على كنيسة شمال القاهرة، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا.
وقال التلفزيون الرسمي إن قوات الامن منعت هجوما على كنيسة العذراء في مسطرد في منطقة شبرا الخيمة الواقعة شمال القاهرة.
وأوضحت مصادر أمنية أن وجود قوات الأمن أجبر الانتحاري المفترض على تفجير حزامه الناسف على جسر يبعد حوالى مئتي متر من الكنيسة. وقتل الانتحاري فيما لم يتحدث الإعلام الرسمي عن سقوط ضحايا.
واستهدف الاقباط المصريون بسلسلة اعتداءات أسفرت عن مقتل اكثر من مئة شخص منذ 2016. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية غالبية هذه الاعتداءات.
وفي نيسان/ابريل 2017، وخلال الاحتفال بأحد الشعانين، هاجم انتحاريون من تنظيم الدولة الاسلامية كنيستين في طنطا والاسكندرية شمال مصر ما أسفر عن 45 قتيلا.
ويشكل الأقباط 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 97 مليون نسمة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب