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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 10:01 ص 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:01

احتجاجات في الهند بعد اغتصاب فتيات في مأوى اطفال حكومي في نيودلهي في 30 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)