احتجاجات بعد اغتصاب فتاة في السابعة في نيودلهي
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احتجاجات في الهند بعد اغتصاب فتيات في مأوى اطفال حكومي في نيودلهي في 30 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
احتج عدد كبير من الأهالي الجمعة أمام مدرسة حكومية في نيودلهي بعد تعرض فتاة في السابعة من العمر للاغتصاب من جانب عامل كهرباء بحسب الشرطة.
وتأتي الحادثة بعد فضائح استغلال جنسي في مأويين للاطفال أثارت سخطا كبيرا.
وكشفت القضية بعد أن لاحظ الوالدان الطفلة تنزف وقدما شكوى لدى الشرطة الخميس.
وصرح مادور فيرما المتحدث باسم شرطة نيودلهي لفرانس برس أنه "بعد فحص طبيب للفتاة تبين أنها تعرضت لاعتداء جنسي".
وأضاف أن عامل الكهرباء البالغ ال37 من العمر أوقف بعد أن تعرفت اليه الفتاة.
وقالت الصحف المحلية إن المشتبه به الذي وظفته المدرسة قبل شهر أخذ الفتاة إلى غرفة ضخ المياه أثناء مغادرتها المدرسة.
والهند معروفة بقضايا الاغتصاب وفي 2016 تعرض 19 ألف قاصر لإعتداءات جنسية لكن نادرا ما يتم الإبلاغ عنها للشرطة.
وسُلّط الضوء على الاعتداءات الجنسية في الهند إثر اغتصاب جماعي لطالبة في نيودلهي في 2012 أدى الى وفاتها، ما أسفر عن احتجاجات عمت البلد وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وإصلاح القوانين في هذا الخصوص.
وثبتت المحكمة الهندية العليا مطلع تموز/يوليو حكم الاعدام على ثلاثة رجال في إطار هذه القضية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب