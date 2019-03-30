هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 07:42 م

من تظاهرة موالية لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في لوس تيكيس في 30 آذار/مارس 2019

تظاهر أنصار كل من الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو السبت في شوارع فنزويلا احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تشهدها البلاد منذ بداية آذار/مارس.

وعمدت قوات الامن الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق انصار المعارضة الذين سعوا الى التجمع في نقاط عدة غرب العاصمة، بحسب صحافيين في فرانس برس.

ودعا رئيس البرلمان خوان غوايدو مؤيديه إلى التظاهر "وتحويل السخط تعبئة".

وقال أمام مئات من أنصاره "لن ندع النظام يهزأ بنا ويجعلنا نستسلم للظلمة. بقوة وشجاعة أطلب منكم (...) الاستعداد لانهاء استغلال" السلطة من جانب مادورو.

وغرقت كراكاس و20 ولاية من ولايات فنزويلا الـ23 ليل الجمعة في الظلام مجدّداً، فيما بقيت مناطق عديدة بدون كهرباء السبت أيضاً.

وقالت اندريا التي تؤيد غوايدو في غرب كراكاس "إنه اليوم الثاني عشر من دون كهرباء في كراكاس خلال آذار/مارس، من دون الاشارة الى بقية البلاد. ارفض مغادرة فنزويلا لانني واثقة بانه يجب استمرار النضال".

وهذا ثالث انقطاع للكهرباء، بعد الانقطاع الكبير للتيّار من 7 إلى 14 آذار/مارس، ثمّ بين 25 و28 آذار/مارس. ويحرم السكان جراءه وسائل النّقل العام والهواتف والإنترنت.

واوردت ماريانا بيريلا التي تقيم في مدينة ماراكايبو شمال غرب البلاد فيما كانت تحاول العثور على وقود، "أشعر بأنني سأنهار كلياً".

بدوره، دعا الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهم المعارضة بقيادة "هجمات" على المحطة المركزية للكهرباء في البلاد بدعم من الولايات المتحدة، إلى "تعبئة كبرى" من أجل "قول لا للإرهاب الإمبريالي".

وقال خيسوس كامارغو أحد مناصري الرئيس الذين تجمعوا في العاصمة لفرانس برس "يدعون الى الكراهية في حين ندعو الى المحبة. إنهم يحضون على الحرب في حين ندعو يوميا الى السلام".

وأعطال الكهرباء أمر اعتيادي في فنزويلا منذ عقد، لكن العاصمة لم يسبق ان شهدت انقطاعاً هائلاً مماثلاً.

وتقول المعارضة وخبراء في القطاع أن هذه الأعطال ناتجة من نقص في الاستثمار في البنى التحتية.

-"النظام يعترف بفشله"-

يبقى إدخال المساعدات الإنسانية موضوع النزاع الأساسي بين غوايدو ومادورو في هذا البلد الذي يعاني نقصا هائلا في مواد عديدة.

وأعلن الصليب الأحمر الجمعة انه سيوزع مساعدات طارئة "خلال 15 يوماً" لنحو 650 ألف شخص.

ويشكل هذا الإعلان منعطفاً في موقف الرئيس مادورو الذي ينفي حتى الآن وجود "أزمة إنسانية" في هذا البلد النفطي، ويؤكد أن النقص في المواد الأساسية سببه العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على بلاده.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج نحو 30 مليون فنزويلي لمساعدة "طارئة".

وفي 23 شباط/فبراير، حاول معارضو نيكولاس مادورو إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا مرسلة خصوصاً من الولايات المتحدة بطلب من خوان غوايدو.

لكن الشاحنات المحملة هذه المواد الضرورية أجبرت على العودة نتيجة منعها من تجاوز الحدود بأمر من الحكومة التي اعتبرت إدخال المساعدات بمثابة مقدمة لتدخل عسكري.

وتدهورت الأوضاع على الحدود وأدت مواجهات إلى مقتل 7 أشخاص وجرح المئات.

واعتبر غوايدو أن "النظام يعترف بفشله بموافقته على وجود وضع إنساني ملح ومعقد هو من تسبب به".

وسارعت الولايات المتحدة الى الترحيب بإعلان الصليب الأحمر إرسال مساعدات إلى فنزويلا، وأبدت استعدادها لإرسال مساعدات بواسطة المنظمة الدولية.

في موازاة ذلك، وصلت طائرة من الصين محملة 65 طنا من الأدوية والمعدات الطبية الجمعة إلى كراكاس. وكتب مادورو على تويتر "فنزويلا تواصل تغلبها على الحصار الإمبريالي".

والصين واحدة من حلفاء السلطة التشافية في فنزويلا، إلى جانب روسيا التي أرسلت بعثة عسكرية إلى البلاد اعتبرتها واشنطن خطوة "استفزازية".

وجددت موسكو السبت دفاعها عن وصول عسكريين تابعين لها إلى فنزويلا، و"حضت" واشنطن على الكف عن "تهديد" هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، "نحض الولايات المتحدة على الكف عن تهديد فنزويلا وخنق اقتصادها ودفعها نحو حرب أهلية عبر الانتهاك الصريح للقانون الدولي".

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