هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 08:19 م

متظاهرون يحتجون على مشروع قانون لإصلاح حقوق النشر على الانترنت في الاتحاد الاوروبي في برلين في 23 آذار/مارس 2019.

تظاهر عشرات الآلاف في ألمانيا السبت احتجاجا على إصلاح قانوني وشيك لحقوق النشر على الانترنت في الاتحاد الأوروبي.

وخرجت مسيرات في برلين وميونيخ ومدن أخرى تحت شعار "انقذوا الانترنت"، داعية البرلمان الأوروبي لرفض مشروع قانون ينظم المسألة في تصويت مقرر الثلاثاء.

ويتضمن إصلاح قانون النشر الالكتروني في الاتحاد الاوروبي مقترحات لإجبار موقع يوتيوب ومنصات الكترونية أخرى على إزالة المحتويات غير القانونية بوسائل تلقائية.

كما تتضمن إجبار شركات الانترنت على دفع مزيد من الأموال لوسائل الإعلام لقاء إعادة إنتاج أو الوصول لمحتواها الإخباري.

وكانت وسائل إعلام على رأسها وكالة فرانس برس ضغطت من أجل مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن شركات مثل فيسبوك وغوغل تكسب مليارات عبر الترويج لقصص صحافية فيما يعاني ناشروها الأصليون من ضيق الموارد.

لكن المتظاهرين وشركات الانترنت يقولون إنّ الإصلاح القانوني سيضر بحرية المعلومات والناشرين الصغار على الانترنت.

وقال منظمو المسيرات إنّ 15 ألف شخص شاركوا في المسيرات في برلين و40 ألفا آخرين في ميونيخ.

ولوّح المشاركون بلافتات كتب عليها "لا تكسروا الانترنت".

ونظمت تجمعات أخرى في النمسا وبولندا والبرتغال.

ووقّع أكثر من 260 صحافيا ومصورا مقالا نشر الجمعة يدعو نواب البرلمان الاوروبي لتبني القانون.

وفي بولندا، دعا أكثر من 200 من صانعي الأفلام في كتاب مفتوح نواب البرلمان الأوروبي لتمرير مشروع القانون، بهدف تنظيم استخدام مواد الملكية الفكرية خاصتهم على منصات الانترنت مثل يوتيوب.

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