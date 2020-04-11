هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2020 05:25 ص

يُحتفل بعيد الفصح هذا العام بلا مسيرات وقداديس تقليدية بسبب تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص بينهم أكثر من 2100 خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.

وسجلت حصيلة وفيات الوباء، التي تواصل ارتفاعها بسرعة في العالم، زيادة كبيرة خصوصا في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد المصابين 500 ألفا.

وأصبحت الولايات المتحدة التي ارتفع عدد الوفيات فيها الى 18 الفا و777 على وشك التقدم في عدد الوفيات على إيطاليا التي سجلت 18 ألفا و849 وفاة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اختيار اللحظة المناسبة لإعادة تشغيل الاقتصاد في الولايات المتحدة سيكون "أكبر قرار في حياتي على الإطلاق".

وكغيرها من الدول، يفترض أن تلتزم الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات، الحذر بشأن رفع إجراءات العزل، إذ إنّ اتخاذ قرار قبل الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتشار الوباء من جديد والتأخر فيه يمكن أن يزيد من الكلفة الاقتصادية المؤلمة جدا حتى الآن.

وفي نيويورك، المدينة التي شهدت أكبر انتشار للمرض، جرت مراسم تكريم لأفراد طواقم مستشفيات توفوا بالمرض.

- قبر جماعي -

وأحدثت صور التقطتها طائرة من دون طيار استخدمتها وسيلة إعلام محلية، صدمة في الولاية، بؤرة الوباء الرئيسية في الولايات المتحدة.

فأظهرت دفن عشرات التوابيت البسيطة في حفرة واحدة في جزيرة هارت إلى الشمال الشرقي من برونكس. وتحمل الجزيرة منذ فترة طويلة لقب "جزيرة الموتى" لأنها تستخدم منذ القرن التاسع عشر كمقبرة للفقراء ومجهولي الهوية، وينقل إليها اليوم 24 شخصاً يومياً لدفنهم، مقابل 25 في المتوسط في الأسبوع قبل تفشي الوباء، وفقا للإدارة المحلية.

وفي بداية عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح، يتابع مئات الملايين من المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت الذين يخضعون لحجر مثل نصف سكان العالم، من بيوتهم المراسم الدينية وخصوصا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان التي خلت من المصلين.

وسيتابع المؤمنون القداديس، في أهم عيد مسيحي، عبر الشاشات، ويرأسها البابا فرنسيس الذي يخضع للعزل أيضا. وسيتابعون من بيوتهم قداس الأحد الذي يختتم عيد الفصح.

وكان البابا قال عند إحيائه شعائر "درب الصليب" في ساحة القديس بطرس الخالية مساء الجمعة "يا رب لا تتركنا في الظلام وفي ظل الموت واحمنا بدرع قوتك".

وفي القدس وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، أغلقت كنيسة القيامة أمام الجمهور في نهاية أسبوع الفصح. وأقيم قداس بسيط يوم الجمعة العظيمة.

- "أسوأ سيناريو" -

إلى جانب الولايات المتحدة، ارتفعت حصيلة وفيات الوباء في فرنسا إلى أكثر من 13 ألفا، وفي بريطانيا حيث توفي نحو ألف شخص في يوم واحد. وارتفع عدد الوفيات ثلاثة أضعاف خلال ثمانية أيام في بلجيكا حيث أودى الوباء بحياة 3019 شخصا. وتجاوز عدد الوفيات الألف في البرازيل الجمعة.

ويدل التراجع الخجول للضغط على المستشفيات في عدد من الدول على أن إجراءات العزل بدأت تؤتي ثمارها. ومع إعلان إسبانيا عن أدنى عدد من الوفيات اليومية منذ 24 آذار/مارس، بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات فيها 16,353.

عالمياً، بلغت الوفيات حتى الآن 103141 وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت الساعة 11,00 ت غ.

لكن تخفيف إجراءات الحجر غير وارد. فقد دعت الحكومة البريطانية إلى احترام إجراءات العزل على الرغم من الطقس الجيد في نهاية الأسبوع. والوضع مماثل في فرنسا حيث تحاول السلطات منع الفرنسيين من التنقل في فترة الأعياد.

ويقبع في فرنسا 8 ملايين شخص في بطالة جزئية فيما كان عددهم 3 ملايين قبل أسبوع.

وتم تمديد إجراءات العزل في إيطاليا وإيرلندا حتى مطلع أيار/مايو. وفرضت تركيا حيث توفي نحو ألف شخص بالمرض، عزلا في 31 مدينة طوال عطلة نهاية الأسبوع، أغرق مدينة اسطنبول البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة في صمت لم تشهده قبلاً. وفرغت ساحة تقسيم وجادة استقلال التي عادةً ما تضج بالناس، تماماً السبت.

ويفترض أن يمدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأسبوعين مدة العزل المشدد المفروض على بلده الذي يقطنه 1,3 مليار نسمة.

وبات وضع قناع واق إلزاميا لسكان المغرب وعددهم 35 مليونا مثلما فعل الملك محمد السادس كما ظهر في صورة انتشرت على مواقع التواصل.

في الأثناء، ارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 4357 والإصابات إلى 70029.

وبينما تستعد بعض الدول الأوروبية لرفع هذه الإجراءات كما فعلت الصين، شددت منظمة الصحة العالمية على أن القيام بذلك بسرعة "يمكن أن يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء.

ولتخفيف المخاطر في مرحلة ما بعد العزل، تستعد الحكومة الألمانية لإطلاق تطبيق على الهاتف النقال مستوحى من سنغافورة، لتسهيل متابعة الحالات الفردية وتحديد سلسلة انتقال العدوى، بينما يثير استغلال بيانات الهواتف النقالة جدلا حادا.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعتا آبل وغوغل الجمعة عن شراكة لإتاحة متابعة رقمية للأفراد الذين كانوا على اتصال بأشخاص مصابين "بهدف مساعدة الحكومات ووكالات الصحة على الحد من انتشار الفيروس" لكن "مع ضمان السرية والسلامة للمستخدمين".

- ذهب أسود -

وبينما يستعد العالم لمواجهة أسوأ أزمة منذ "الكساد الكبير" على حد وصف صندوق النقد الدولي، لم يتمكن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين من الاتفاق على خفض إنتاج الخام للحد من تراجع الأسعار.

في المقابل، نجحت دول الاتحاد الأوروبي ال27 الخميس في الاتفاق على الإفراج عن 500 مليار يورو فورا وإنشاء صندوق للإنعاش برأسمال بالقيمة نفسها. وستعقد قمة أوروبية في 23 نيسان/ابريل "لإرساء أسس انتعاش اقتصادي قوي".

من جهته، أعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لمنح تونس قرضا عاجلا بقيمة 745 مليون دولار بينما تواجه القارة الإفريقية بأكملها تهديد أزمة غذائية خطيرة.

- أربعة أمتار -

أعلنت مالي حيث يفرض حظر تجوال ليلي وأغلقت المدارس، عزمها على فرض إجراءات اجتماعية تستهدف "الطبقات الأكثر هشاشة" من السكان، وعلى عزل العاصمة باماكو عن كافة أنحاء البلاد.

ويمكن أن تتفاقم المأساة في اليمن حيث أعلن الجمعة رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ خمس سنوات وأسوأ كارثة إنسانية.

والنبأ الطبي المخيف الجديد هو أن الفيروس يمكن أن ينتقل من مصاب إلى مسافة قد تصل إلى أربعة أمتار، حسب دراسة أجريت في مدينة ووهان الصينية التي سجلت فيها أول إصابة بكورونا، ونشرتها إدارة المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأودى الفيروس بحياة عراب العمارة العراقية الحديثة رفعت الجادرجي الذي توفي الجمعة في بريطانيا حيث يقيم عن 93 عاماً.

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