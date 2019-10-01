هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2019 03:50 م

مشهد عام لاحد الاحياء الشمالية الشرقية من طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 غداة عاصفة رملية

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية الثلاثاء أحكاماً بحق أربعة أشخاص إضافيين بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا، بينها حكم بالإعدام.

وصرّح المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي أن "محكمة ثورية أصدرت الأسبوع الماضي، حكماً بإعدام شخص متّهم بالتجسس لصالح جهاز (استخبارات) أميركي".

ولم يذكر إسماعيلي اسم هذا الشخص مشيراً إلى أنه سيتمّ الكشف عن هويّته في حال أكدت المحكمة العليا الحكم.

من جهة أخرى، كشف المتحدث عن أسماء الثلاثة الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس وهم علي نفاريه ومحمد علي بابابور لصالح واشنطن ومحمد أمين نسب لصالح لندن.

وأضاف إسماعيلي أنه حُكم على أول شخصين أيضاً بدفع للدولة مبلغ قدره "55 ألف دولار" يمثل بحسب قوله، مبالغ تلقوها لدى تنسيقهما مع الأميركيين.

وفي تموز/يوليو، أعلنت طهران أنها أوقفت 17 إيرانياً وحكمت بإعدام عدد منهم في إطار عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) كُشف عنها الشهر السابق.

وبحسب السلطات الإيرانية، تمّ توقيف المشتبه بهم بين آذار/مارس 2018 وآذار/مارس 2019.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر، أعلن إسماعيلي توجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة أستراليين كانت كانبيرا أعلنت أنهم أُقفوا في إيران قبل بضعة أيام.

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