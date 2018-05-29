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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 03:57 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 03:57

تحيي برلين وأنقرة الثلاثاء ذكرى أحد أسوأ الاعتداءات العنصرية في المانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وقع قبل 25 عاما، وذلك على خلفية بروز لليمين المتطرف وتوتر بين البلدين قبل الانتخابات التركية.

في 29 أيار/مايو 1993 أدى حريق متعمد في بلدة زولينغن في غرب ألمانيا الى مقتل خمس فتيات تركيات تتراوح أعمارهن بين 4 و27 عاما وأثارت صور المبنى المحترق صدمة واستنكارا في المانيا والعالم.

وحكم القضاء على منفذي الاعتداء وهم اربعة من النازيين الجدد بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاما.

وستحضر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مراسم التكريم مع ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ومولودة غينش (75 عاما) التي فقدت ابنتين وحفيدتين وابنة اخت في الحريق.

ورسميا تشاوش اوغلو موجود في البلاد للمشاركة في مراسم الذكرى، الا ان زيارته تثير امتعاضا في المانيا اذ تصادف قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 حزيران/يونيو في تركيا.

ويخشى منتقدو النظام التركي ان يستغل وزير الخارجية الفرصة للقيام بحملة لصالح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بين أفراد الجالية التركية في المانيا رغم رفض برلين لذلك.

وتضم الجالية التركية في المانيا، الاكبر في العالم مع ثلاثة ملايين نسمة، نحو 1,4 ملايين ناخب يمكنهم المشاركة في الاقتراع، وهي أصوات يريد اردوغان كسبها خصوصا وان استطلاعات الرأي تحذر من انه لن يحصل على الغالبية المطلقة في ولايته الرئاسية الثانية.

- "لا نشاط سياسيا" -

وكانت برلين منعت المسؤولين اتراك من خوض حملات على أراضيها لهذه الانتخابات على غرار ما حصل في ربيع 2017 قبل استفتاء حول توسيع سلطات الرئيس.

وآنذاك، اتخذت دول أوروبية عدة موقفا مماثلا ما أثار غضب اردوغان وتسبب بأزمة بين تركيا والمانيا قبل ان يحاول البلدان التقارب من جديد مؤخرا.

ومن بين المعارضين لاي استغلال سياسي للحدث مولودة غينتش التي قالت "اريد تكريم ذكرى بناتي. لا اريد أي نشاط سياسي على الاطلاق".

وأكد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الذي يشارك أيضا في مراسم الثلاثاء ان وجود نظيره التركي "لا يندرج في اطار الانتخابات" بل سيكون مخصصا "للضحايا".

وندد الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير بـ"العمل الوحشي" في 1993 وتعهد بـ"حماية" كل المواطنين.

وتكافح ألمانيا موجة جديدة من الهجمات العنصرية وتصاعد نشاط اليمين المتطرف بما في ذلك دخول حزب "البديل من اجل المانيا" الى البرلمان، بعد تدفق اكثر من مليون طالب لجوء الى البلاد منذ عام 2015.

- "جمّالون" -

ونجح هذا التشكيل الاحد في حشد خمسة الاف متظاهر في برلين في مقابل 25 الفا مضادين، مستغلا الخوف الذي يثيره تدفق طالبي اللجوء الى البلاد، وهو يكثف من استفزازاته للجالية التركية في البلاد.

وفي شباط/فبراير، اثار نائب محلي من حزب "البديل من أجل المانيا" جدلا عندما اشار الى اعضاء هذه الجالية بانهم "تجار كمّون" و"جمالون".

كما حذر رئيس مجلس النواب زعيمة الحزب اليس فيدل بعد ان انتقدت امام المجلس "المنقبات والمحجبات والرجال الذين يحملون السكاكين وغيرهم من الاشخاص الذين لا خير فيهم" والذين يهددون برأيها ازدهار البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية التركية الاثنين عن قلقها من "تزايد العنصرية ورهاب الاجانب والاسلام" مجددا في دول الاتحاد الأوروبي، ودعت السياسيين وسائل الاعلام الى استخدام "لغة متعقلة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب