هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 10:43 ص

الرئيس التنفيذي لمجموعة غازبروم الروسية اليكسي ميلر في عاصمة قرغيزستان بشكيك في 28 آذار/مارس 2019

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" الاثنين قفزة مضاعفة في صافي أرباحها للعام 2018 مع زيادة حجم وسعر الغاز المصدر إلى أوروبا مقارنة مع العام السابق.

ارتفع صافي أرباح المجموعة التي تسيطر عليها الدولة في العام الماضي إلى 1456 مليار روبل (22,5 مليار دولار) مقارنة مع 714 مليار روبل في عام 2017، طبقا لبيان حول الأرباح.

وازدادت المبيعات إلى أوروبا وتركيا، أكثر مناطق الشركة ربحية، بأكثر من 3% لتصل إلى 201 مليار متر مكعب العام الماضي رغم التوتر الجيوسياسي ومطالب الاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر الإمداد.

وقد ازدادت حصة غازبروم في السوق الأوروبية في السنوات الأخيرة وبلغت نحو ثلث إجمالي الاستهلاك.

كما ارتفعت صادرات الشركة إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة بنسبة 8,9 في المئة بينما زادت المبيعات المحلية بنسبة 4,3 في المئة.

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