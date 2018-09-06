اربعة قتلى بينهم مطلق النار داخل مصرف في سينسيناتي (الشرطة)
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صورة لاحد الشهود تظهر سيارات للشرطة تتدخل بعد اطلاق نار في سينسيناتي في السادس من ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قتل اربعة اشخاص بينهم مطلق النار الخميس في اطلاق نار داخل مصرف في سينسيناتي بولاية اوهايو شمال الولايات المتحدة، وفق ما اعلن قائد شرطة المدينة في مؤتمر صحافي.
وقال اليوت آيزك "قتل مطلق النار"، موضحا انه دخل المبنى حيث تصدى له عدد من عناصر الشرطة.
واضاف ان الشرطة قتلت مطلق النار بعد تبادل لاطلاق النار.
واوضح ان خمسة اشخاص اصيبوا بجروح قضى منهم ثلاثة، لافتا الى ان ايا من الشرطيين لم يصب. وتعذرت حتى الان معرفة الوضع الصحي للجريحين اللذين نقلا الى المستشفى بعد اصابتهما بالرصاص.
وبدأ اطلاق النار بعيد الساعة التاسعة (13,00 ت غ) اسفل مبنى من ثلاثين طابقا في حي الاعمال في سينسيناتي.
ولم تعرف هوية مطلق النار ولا دوافعه.
واغلقت الشرطة التي انتشرت بكثافة قسما من وسط المدينة.
وقال رئيس بلدية المدينة جون كرانلي ان الوضع كان يمكن ان يكون "اسوأ" لولا تدخل عناصر الشرطة الذين كانوا في الجوار في شكل سريع.
واضاف في المؤتمر الصحافي نفسه "يبدو ان المهاجم كان يطلق النار في شكل كثيف على ضحايا ابرياء (...) ووصلت الشرطة الى المكان في بضع ثوان".
وكان شاهد لم يذكر اسمه روى لقناة محلية انه سمع ست عيارات نارية قبل ان تتدخل الشرطة.
وندد حاكم اوهايو جون كاسيتش عبر تويتر ب"عمل جنوني عنيف بواسطة سلاح ناري في شوارع سينسيناتي هذا الصباح".
واضاف "اهنىء قوات الامن وطواقم الاطفاء والفرق الطبية الذين تدخلوا في الوقت المناسب واعبر عن تعاطفي مع ضحايا هذا الهجوم العنيف".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب