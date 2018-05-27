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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 06:34 م 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:34

جنود باكستانيون عند نقطة مراقبة عند الحدود الباكستانية الافغانية في كويتا في 8 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)