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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 07:48 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:48

اطباء يمنيون يقومون باجلاء جريح بعد غارات جوية شنها التحالف على صعدة في 25 ايار/مايو 2018

قتل اربعة اشخاص بينهم امرأة وجرح 11 آخرون في غارة جوية مساء السبت على محطة وقود تابعة لشركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، كما اعلنت مصادر طبية.

ويتدخل الطيران الحربي للسعودية التي تقود تحالفا ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، بشكل شبه يومي في اليمن.

وأكد شهود عيان أن المحطة التابعة لشركة النفط اليمنية أصيبت بسلسلة ضربات جوية قبل موعد الافطار تماما السبت.

وتحدثت حصيلة اولية من مصدر طبي عن سقوط قتيل واحد لكنها ارتفعت بعد ذلك.

وكانت السعودية اعلنت مقتل جنديين سعوديين في معارك ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

كما اعلن التحالف الذي تقوده السعودية ان "منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها رصدت جسما غير معروف باتجاه مطار أبها الدولي تم التعامل معه وتدميره".

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا منذ آذار/مارس 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.

ومذاك، قُتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، فيما قضى أكثر من 2200 شخص جراء انتشار وباء الكوليرا، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم.

وفي بيان نشر في نيويورك، عبر وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك الخميس عن "قلقه البالغ" من تصاعد المعارك في اليمن في الاسابيع الاخيرة.

وقال في بيانه "يساورني قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في اليمن" حيث "شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية تصعيدا في الصراع وزيادة في القيود المفروضة على العمل الإنساني وانخفاضا في حجم الواردات التجارية الأساسية".

واضاف ان "هذه العوامل تتسبب في مضاعفة الضرر الناجم عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من شدّة انعدام الأمن الغذائي ويواجهون احتمال عودة ظهور مرض الكوليرا أو الإسهال المائي".

واشار الى ان "أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أو حماية، بينما يعاني نحو 8,4 ملايين شخص من شدّة انعدام الأمن الغذائي ومن خطر المجاعة"، موضحا انه "إذا لم تتحسن هذه الظروف، فسينضم عشرة ملايين شخص آخرون إلى هذه الشريحة بحلول نهاية هذا العام".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب