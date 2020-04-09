هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2020 11:02 م

راهبة أوكرانية مسنّة تضع كمامة للوقاية من كوفيد-19 اثناء جمعها تبرّعات لكنيستها في شرق العاصمة كييف في 8 نيسان/أبريل 2020.

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أحد الأديرة الأورثوذكسية في وسط كييف إلى 30 إصابة، وفق ما أفادت السلطات الاوكرانية.

وكان المتروبوليت بافيل رئيس الدير حضّ في آذار/مارس المؤمنين إلى "الإسراع الى الكنيسة ومعانقة بعضهم البعض" على الرّغم من نصيحة الحكومة بحضور القداديس عبر الإنترنت.

والإثنين بثت وسائل اعلام أوكرانية مقطع فيديو للمتروبوليت مبدّلاً موقفه وواصفاً فيروس كورونا المستجدّ بأنّه "طاعون القرن الحادي والعشرين".

ويعيش أكثر من 250 شخصا في الكنيسة الأرثوذكسية التي تعود الى القرن ال11 ميلادي، وفق مسؤولين.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "تم تسجل 26 إصابة جديدة في دير كييف-بيشيرسك لافرا"، بالاضافة الى أربع إصابات أعلن عنها الإثنين.

وقال المتروبوليت بافيل في الفيديو "نحن لسنا ملائكة، لدينا الحق بأن نمرض ايضا".

والآن باتت القداديس تقام خلف أبواب مغلقة بدون أبناء الأبرشية ويتم بثها عبر الإنترنت.

وأعلن رئيس دير آخر في كييف على صفحته في فيسبوك الخميس أن اختبار كوفيد-19 الذي أجراه جاء ايجابيا.

وقال المطران ايونا تشيريبانوف رئيس دير الثالوث المقدس "لا أعرف من أين التقطته"، مضيفاً "مع كمية اللقاءات التي أجريها، هذا ليس مستغرباً".

والديران يتبعان لبطريرك موسكو، وليس للكنيسة الأوكرانية المستقلة الجديدة التي انفصلت عن بطريركية موسكو مؤخراً.

وحذّر كليتشكو من أنّ احتفالات الفصح في 19 نيسان/ابريل سوف "تزيد بشكل حاد" انتشار الفيروس، وقد يظهر "المئات من المصابين الجدد".

وأعلن البريد الوطني عن توصيل مجاني لكعك الفصح التقليدي.

وسجّلت أوكرانيا حتى الآن 1,892 إصابة بينها 57 وفاة.

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