هذا المحتوى تم نشره يوم 16 فبراير, 2020 02:52 ص

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو الأحد أن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان بلغ 355 شخصا.

وقال كاتسونوبو خلال لقاء حواري على اذاعة "أن أتش كاي" اليابانية الرسمية "حتى الآن أخضعنا 1,219 شخصا على السفينة للفحص. من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 منهم إيجابية لناحية الإصابة، بينهم 73 مصابا لم تظهر عليهم أية عوارض"، أي بارتفاع 70 إصابة عن آخر حصيلة حكومية.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإجلاء بعض مواطنيها من على متن سفينة "دايموند برينسس" الخاضعة للحجر الصحي منذ 5 شباط/فبراير في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

كما أعلنت هونغ كونغ بأنها ستوفر لمواطنيها البالغ عددهم 330 شخصا على متن السفينة فرصة للعودة بواسطة طائرة مستأجرة.

وقالت السفارة الأميركية في رسالة بعثت بها الاميركيين العالقين على متن السفينة "بالنظر الى عدد الاصابات المرتفع بفيروس كوفيد-19 على متن سفينة دايموند برينسس، أجرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقييما مفاده أن الركاب وأفراد الطاقم على متنها عرضة لخطر الاصابة بشكل كبير".

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