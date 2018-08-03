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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 12:34 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:34

إعلان طلب موظفين على واجهة متجر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية في الأول من حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)