قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس إن إنتاج النفط الخام السعودي ارتفع بشكل حاد في تشرين الاول/أكتوبر بعد تراجعه الشهر السابق إثر هجوم على منشآت نفط في المملكة.

بلغ إنتاج النفط الخام في جميع بلدان أوبك 29,650 مليون برميل يوميا في تشرين الاول/أكتوبر بزيادة 943 الف برميل يوميا مقارنة مع ايلول/سبتمبر، وفقًا لمصادر ثانوية.

والسبب الرئيسي هو زيادة الانتاج السعودي بنسبة1,094 مليون برميل في اليوم حيث بلغ حجمه 9,890 مليون برميل يوميا، أي أكثر بكثير من الكميات التي انتجت في ايلول/سبتمبر وبلغ حجمها 8,796 مليون برميل يوميا.

وكان انتاج السعودية تراجع في منتصف ايلول/سبتمبر نتيجة للهجمات على البنية التحتية للنفط على أراضيها.

وكان إجمالي إنتاج أوبك أقل الشهر الماضي مقارنة بشهر آب/أغسطس.

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