ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كنيسة بالبرازيل إلى خمسة قتلى

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 02:47 ص

عناصر من شرطة البلدية أمام جثمان أحد ضحايا إطلاق النار عند مدخل كاتدرائية كامبيناس في البرازيل في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت السلطات البرازيلية أن أحد جرحى إطلاق النار الذي استهدف الثلاثاء كاتدرائية في كامبيناس (جنوب شرق) توفي الأربعاء متأثراً بجروحه لترتفع بذلك حصيلة الهجوم إلى خمسة قتلى إضافة إلى مطلق النار الذي انتحر في الحال.

وقالت بلدية كامبيناس، المدينة الواقعة على بعد 100 كلم من العاصمة الاقتصادية للبلاد ساو باولو، إنّ هيلينو سيفيرو آلفيس (84 عاماً) الذي أصيب خلال الهجوم في حلقه وبطنه توفي الأربعاء متأثراً بجروحه.

والقتلى الأربعة الباقون الذين سقطوا الثلاثاء يبلغون من العمر 38 و39 و51 و68 عاماً، في حين يبلغ المهاجم الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية والذي انتحر على الفور 49 عاماً.

وأصيب في الهجوم ثلاثة أشخاص إضافة إلى الثمانيني الذي توفي الأربعاء.

وبحسب موقع "جي 1"، فقد دخل الرجل إلى الكنيسة قرابة الساعة 13,00 (15,00 بتوقيت غرينيتش) أثناء القداس. وبعدما اطلق حوالى عشرين رصاصة باتجاه المؤمنين، قتل نفسه برصاصة في الرأس أمام المذبح.

وتسجل البرازيل أحد أعلى معدلات العنف في العالم إذ شهدت مستوى قياسياً بلغ 63 ألفاً و880 جريمة قتل في 2017 أي 30,8 جريمة قتل لكل مئة ألف نسمة. وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من معدّل 10 جرائم قتل لكل مئة ألف نسمة والذي تعتبره الأمم المتحدة عتبة استشراء العنف في بلد ما.

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