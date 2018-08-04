ارتفاع حصيلة اعتداء الجمعة في أفغانستان الى 35 قتيلا وتنظيم الدولة الاسلامية يتبنى
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دفن جماعي في غارديز في افغانستان في الرابع من آب/اغسطس 2018 للقتلى ال35 ضحايا الاعتداء الانتحاري على مسجد شيعي(afp_tickers)
ارتفعت السبت الى 35 حصيلة قتلى اعتداء انتحاري الجمعة على مسجد شيعي في مدينة غارديز في شرق أفغانستان تبناه تنظيم الدولة الاسلامية السبت، فيما بلغت حصيلة الجرحى 94.
وأشار حاكم ولاية باكتيا شاميم خان كاتاوازي في تصريح لوكالة فرانس برس "الى وجود ثلاثة أطفال بين القتلى ال35، فيما بلغ عدد الجرحى بحالة الخطر 17 نقلوا بالمروحيات الى كابول".
وكانت الحصيلة السابقة الجمعة أشارت الى سقوط 29 قتيلا و81 جريحا.
وأكد قائد شرطة الولاية الجنرال راز محمد ماندوزاي الحصيلة.
وكان انتحاريان مزودان بحزامين ناسفين دخلا المسجد خلال صلاة الجمعة وهما يرتديان البرقع وفتحا النار على المصلين قبل ان يفجرا نفسيهما، ما تسبب بمجزرة فعلية داخل المسجد.
ومساء السبت تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداء عبر وكالة "أعماق" التابعة له، بحسب موقع سايت الاميركي المتخصص في تعقب شبكات الجهاديين على الانترنت.
وكانت حركة طالبان أكدت أن "لا علاقة لها" بالاعتداء.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب